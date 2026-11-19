Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, endoskopik ultrasonografi ile milimetrik taş ve tümörlerin tespit edilebildiğini ve biyopsi alınabildiğini anlattı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, endoskopik ultrasonografinin tanı ve tedavide sunduğu avantajları anlattı.

Tunç, “Gastroenteroloji alanındaki gelişmiş görüntüleme yöntemlerinden endoskopik ultrasonografi, hastalıkların yalnızca teşhisinde değil, tedavisinde de kullanılabiliyor. Pankreas kistlerinin boşaltılmasından bazı tümörlere yönelik girişimsel işlemlere kadar farklı uygulamalara imkan tanıyan yöntem, aynı zamanda şüpheli dokulardan biyopsi alınmasını sağlıyor” dedi.

Yöntemin hem tanı hem de tedavi süreçlerinde kullanılan ileri görüntüleme yöntemlerinden biri olduğunu belirten Tunç, “Endoskopi ve ultrason teknolojisini bir araya getiren endoskopik ultrasonografi, sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli imkanlar sunuyor. Özellikle pankreas, safra yolları, mide ve yemek borusundaki küçük lezyonların ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan yöntemle, şüpheli bölgelerden biyopsi de alınabiliyor. Bazı kist ve tümörlerin tedavisinde de kullanılabilen bu teknoloji, hastalıkların daha ayrıntılı değerlendirilmesine yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

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Endoskopi ve ultrason teknolojisi bir arada

Endoskopik ultrasonografinin iki farklı görüntüleme teknolojisini bir araya getirdiğini söyleyen Tunç, şöyle konuştu: “Endoskopik ultrasonografi, endoskopi ve ultrason cihazının birleştirildiği bir sistem. Ağız yoluyla veya uygun durumlarda alt sindirim sisteminden girilerek sindirim sistemi duvarı ve bu duvara komşu yapılar incelenebiliyor. Bu sayede yalnızca sindirim sisteminin iç yüzeyini değil, çevresindeki organları ve dokuları da ayrıntılı şekilde değerlendirebiliyoruz”

Milimetrik taş ve tümörlerin tespitinde kullanılıyor

Tunç, yöntemin özellikle pankreas ve safra yollarındaki hastalıkların değerlendirilmesinde önemli avantajlar sağladığını ifade etti.

Doç. Dr. Tunç, “Endoskopik ultrasonografi özellikle pankreas kanserlerinin tanısında, pankreas kistlerinin değerlendirilmesinde ve yemek borusu, mide ile onikiparmak bağırsağındaki tümörlerin evrelendirilmesinde kullanılıyor. Safra yollarındaki milimetrik taşların, küçük tümörlerin ve safra kanalının bağırsağa açıldığı papilla bölgesindeki lezyonların tespitinde de önemli bir yöntem. Bazı durumlarda MR veya tomografiyle yeterince netleştirilemeyen bulguları daha ayrıntılı değerlendirebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Aynı işlemde biyopsi alınabiliyor

Görüntüleme sırasında şüpheli bölgelerden biyopsi alınabilmesinin endoskopik ultrasonografinin önemli özelliklerinden biri olduğunu kaydeden Tunç, bu konuda şunları söyledi: “Endoskopik ultrasonografiyle yalnızca görüntü elde etmiyoruz. Cihazın içerisindeki kanaldan ilerletilen özel iğneler yardımıyla pankreas başta olmak üzere çeşitli organlardaki şüpheli lezyonlardan örnek alabiliyoruz. Böylece patolojik inceleme için doku veya hücre örneği elde ederek tanıyı netleştirmeye yardımcı oluyoruz. Bu durum özellikle diğer görüntüleme yöntemleriyle kesin tanıya ulaşılamayan hastalarda önemli bir avantaj sağlıyor”

Tanı koymanın yanında tedavide de kullanılıyor

Gelişen teknolojilerle birlikte yöntemin tedavi amaçlı uygulamalarda da kullanıldığını vurgulayan Tunç, “Bu yöntemin içerisindeki çalışma kanalı sayesinde bazı kistlere ve enfeksiyon odaklarına müdahale edebiliyoruz. Özellikle pankreas kistlerinde kistogastrostomi dediğimiz yöntemle kist ile mide arasında bağlantı oluşturarak boşaltılmasını sağlayabiliyoruz. Ayrıca seçilmiş pankreas tümörlerinde radyofrekans gibi yöntemlerle tümör dokusuna yönelik işlemler de yapılabiliyor. Dolayısıyla endoskopik ultrasonografi artık yalnızca tanı ve evreleme amacıyla değil, uygun hastalarda tedavi amacıyla da kullanılabiliyor” dedi.

Hasta işlem sırasında ağrı hissetmiyor

İşlemin hastanın konforu gözetilerek gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Tunç, “Endoskopik ultrasonografi sırasında hastalarımızı anestezi veya sedasyon altında uyutarak işlemi gerçekleştiriyoruz. Böylece hasta işlem sırasında ağrı veya rahatsızlık hissetmiyor. Sindirim sisteminin farklı bölgelerindeki lezyonların görüntülenmesi, evrelendirilmesi, biyopsiyle tanı konulması ve uygun durumlarda tedavi edilmesi açısından endoskopik ultrasonografi gastroenteroloji pratiğinin ileri yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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