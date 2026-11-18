DSÖ: KDC'deki Ebola salgını, uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ediyor

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Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"KDC'deki Ebola salgını, bugün gerçekleştirilen DSÖ Acil Durum Komitesi toplantısından çıkan tavsiye doğrultusunda uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, tüm hükümetlere ve paydaşlara, müdahaleyi daha da genişletmek ve gelecek aylarda toplumları korumak için gereken kaynakları sağlamak üzere işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, devam eden çatışmaların ortasında etkilenen bölgelerdeki sağlık çalışanlarının, sağlık tesislerinin ve müdahalede bulunan tüm görevlilerin korunması uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, "KDC hükümetine ve diğer tüm ülkelere yönelik güncellenmiş tavsiyeler önümüzdeki günlerde açıklanacak." değerlendirmesi yaptı.

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Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku bölgelerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

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