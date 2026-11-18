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Konya'nın Meram ilçesinde boğazına fındık parçası kaçan kadın, polis memuru Mehmet Paksoy'un uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

DHA Boğazına fındık kaçan kadının yardım için koştuğu Konya'daki polis noktası; Mehmet Paksoy'un görev yaptığı yer.

Kuruyemiş yiyen bir kadının boğazına, Sahibiata Mahallesi Gedavet Parkı'nda fındık parçası kaçtı.

DHA Konya'da boğazına fındık kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtaran olayın polis noktasındaki güvenlik kamerası kaydı

Kadın polis noktasına koşarak yardım istedi

Nefes almakta güçlük çeken kadın, yakındaki polis noktasına koşarak yardım istedi.

Durumu fark eden Paksoy, kadına Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından kadın rahat nefes almaya başladı.

DHA Boğazına fındık kaçan kadına polis memuru Mehmet Paksoy'un Heimlich manevrası uyguladığı anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yaşananlar, polis noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Paksoy, polis noktasında görev yaptığı sırada bir kadının nefessiz kalıp kendilerinden yardım istediğini fark ettiklerini söyledi.

DHA Boğazına fındık kaçan kadının yardım istediği, Konya Meram'daki Gedavet Parkı yakınlarında bulunan polis noktası

Soluk borusuna sıkışan parçayı Heimlich manevrasıyla çıkardıklarını anlatan Paksoy, "Olay anında panik olmadan manevrayı gerçekleştirdim. Hanımefendi biraz dinlendikten sonra bize teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

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Paksoy, Konya Emniyet Müdürlüğü'nün kendilerine eğitimler verdiğini de dile getirerek, "Biz Heimlich manevrası eğitimleri alıyoruz. Bu tür durumlarda da vatandaşlara yardım ediyoruz" dedi.

DHA Konya'da boğazına fındık kaçan kadın, Çevik Kuvvet polis memuru Mehmet Paksoy'un uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

DHA Boğazına fındık kaçan kadın, Konya Meram'daki polis noktasında polis memuru Mehmet Paksoy'un Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

DHA Boğazına fındık kaçan kadının Heimlich manevrasıyla kurtarıldığı anlar, Konya Meram'daki polis noktasının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA Konya'nın Meram ilçesindeki polis noktasında, Heimlich manevrası uygulanan kadının kurtarılmasının ardından polis ekipleri görev başında

DHA Boğazına fındık kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtaran Çevik Kuvvet polisi, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde

DHA Konya Meram'da boğazına fındık kaçan kadına polis memuru Mehmet Paksoy'un Heimlich manevrası uyguladığı olay, polis noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi

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