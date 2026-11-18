Konya'nın Meram ilçesindeki Gedavet Parkı'nda boğazına fındık parçası kaçan kadın, polis memuru Mehmet Paksoy'un uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar polis noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Konya'nın Meram ilçesinde boğazına fındık parçası kaçan kadın, polis memuru Mehmet Paksoy'un uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Kuruyemiş yiyen bir kadının boğazına, Sahibiata Mahallesi Gedavet Parkı'nda fındık parçası kaçtı.
Kadın polis noktasına koşarak yardım istedi
Nefes almakta güçlük çeken kadın, yakındaki polis noktasına koşarak yardım istedi.
Durumu fark eden Paksoy, kadına Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından kadın rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar, polis noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Paksoy, polis noktasında görev yaptığı sırada bir kadının nefessiz kalıp kendilerinden yardım istediğini fark ettiklerini söyledi.
Soluk borusuna sıkışan parçayı Heimlich manevrasıyla çıkardıklarını anlatan Paksoy, "Olay anında panik olmadan manevrayı gerçekleştirdim. Hanımefendi biraz dinlendikten sonra bize teşekkür etti" ifadelerini kullandı.
Paksoy, Konya Emniyet Müdürlüğü'nün kendilerine eğitimler verdiğini de dile getirerek, "Biz Heimlich manevrası eğitimleri alıyoruz. Bu tür durumlarda da vatandaşlara yardım ediyoruz" dedi.
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