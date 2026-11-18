Kış aylarında grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları artarken, uzmanlardan antibiyotik kullanımı konusunda kritik bir uyarı geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, gereksiz antibiyotik tüketiminin gelecekte basit enfeksiyonların tedavisini dahi güçleştirebileceğine dikkat çekti.
Havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları artış gösterirken, yanlış antibiyotik kullanımı yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotik kullanmanın hiçbir fayda sağlamadığı konusunda uyardı. Bilinçsiz antibiyotik tüketiminin tedavisi giderek zorlaşan antibiyotik direncine yol açtığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, 18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında gereksiz ilaç kullanımının gelecekte basit enfeksiyonları bile ciddi bir sağlık sorununa dönüştürebileceğine dikkat çekti.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Antibiyotiklerin bilinçsiz ve gereksiz kullanımı, bakterilerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesine yol açarak gelecekte tedavi seçeneklerini azaltıyor. Özellikle kış aylarında sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının önemli bir bölümünün virüslerden kaynaklanıyor. Her enfeksiyonda antibiyotik kullanılmasının doğru değil” ifadelerini kullandı.
18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında uyarılarda bulunan Doç. Dr. Diktaş, antibiyotiklerin yalnızca hekim değerlendirmesiyle ve uygun doz ve sürede kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
‘HER ENFEKSİYONDA KULLANILMAZ’
Doç. Dr. Diktaş, “Antibiyotik kullanımı, toplum kaynaklı enfeksiyonlar açısından çok ciddi problemlerden biri. Çünkü her enfeksiyon antibiyotik kullanmak anlamına gelmiyor. Antibiyotiklerden özellikle bakteriyel enfeksiyonlarda fayda sağlıyoruz. Toplumda görülen enfeksiyonların, özellikle kış dönemindeki üst solunum yolu enfeksiyonlarının önemli bir bölümü viral kaynaklı. Bu nedenle antibiyotik kullanımı her zaman en uygun tedavi seçeneği değil” dedi.
‘DİRENÇ TEDAVİYİ ZORLAŞTIRIYOR’
Gereksiz antibiyotik kullanımının gelecekte ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Diktaş, “Öncelikle antibiyotik kullanımının gerekliliği çok iyi belirlenmeli. Kullanım kararı verildikten sonra da ilacın yeterli dozda ve uygun sürede alınması gerekiyor. Buna mutlaka hekim karar vermeli. Gereksiz antibiyotik kullanımı, önümüzdeki 30-40 yıllık süreçte sonuçlarını çok daha ağır görebileceğimiz antibiyotik direnci sorununa yol açacak. Toplum kaynaklı enfeksiyonlarda bile dirençli mikroorganizmalarla karşılaşabilir, bu enfeksiyonları tedavi edebilecek antibiyotik bulmakta zorlanabiliriz” ifadelerini kullandı.
‘DİRENÇ DOĞAYI DA ETKİLİYOR’
Antibiyotik direncinin yalnızca insan sağlığını ilgilendiren bir sorun olmadığını, hayvanları ve çevreyi de etkilediğini belirten Doç. Dr. Diktaş “Antibiyotik kullanımı aslında bütün doğayı etkiliyor. Tek Sağlık ve Tek Çevre yaklaşımı bu açıdan büyük önem taşıyor. İnsanlarda ve özellikle hayvancılıkta yaygın antibiyotik kullanımı, dirençli organizmaların artmasına neden oluyor. Bu durum bir yandan insan sağlığını tehdit ederken diğer yandan hayvanları ve doğayı da etkiliyor” diye konuştu.
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