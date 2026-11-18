‘DİRENÇ DOĞAYI DA ETKİLİYOR’

Antibiyotik direncinin yalnızca insan sağlığını ilgilendiren bir sorun olmadığını, hayvanları ve çevreyi de etkilediğini belirten Doç. Dr. Diktaş “Antibiyotik kullanımı aslında bütün doğayı etkiliyor. Tek Sağlık ve Tek Çevre yaklaşımı bu açıdan büyük önem taşıyor. İnsanlarda ve özellikle hayvancılıkta yaygın antibiyotik kullanımı, dirençli organizmaların artmasına neden oluyor. Bu durum bir yandan insan sağlığını tehdit ederken diğer yandan hayvanları ve doğayı da etkiliyor” diye konuştu.