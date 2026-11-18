Eskişehir'de Odunpazarı'ndaki balık tezgâhlarında palamut ve hamsi bolluğu sürüyor; esnaf Erkan Arslanbenzer, palamudun tanesinin yaklaşık 1 kilo geldiğini ve hamsinin kilogramının 250 lira civarında olduğunu belirtti.

Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, tüketiciler için bilinçli tüketimin önemine dikkat çekerek taze balık seçimi ve doğru saklama şartları hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Sonbaharla birlikte balık tezgâhlarında başlayan bolluk ve bereket, aralık ayına girilirken de hız kesmeden devam ediyor.

Palamut ve hamsi tezgâhlarda bol

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde, Taşbaşı İş Merkezi karşısında esnaflık yapan Arslanbenzer, sezonun bereketli sürdüğünü belirtti.

Tezgâhlardaki taze balıkların Karadeniz'den, özellikle Zonguldak, Sinop ve Ereğli bölgelerinden Eskişehir'e getirildiğini ifade eden Arslanbenzer, piyasayı ve fiyatları da değerlendirdi.

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Tezgâhlardaki bolluk ve uygun fiyatların bilinçli tüketimle birleşmesi gerektiğine işaret eden Arslanbenzer, "Ekim ayından bu yana tezgâhlarda palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor ve bu durum devam ediyor. Palamudun tanesi yaklaşık 1 kilo gelmekte ve fiyatı 100 ila 125 lira arasında değişiyor. Hamsinin kilogram fiyatı ise halen 250 lira civarında. Ancak, bu bereketli ve uygun fiyatlı ürünleri tüketirken bilinçli hareket etmek, sağlığımız ve lezzet açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Eskişehir'de Odunpazarı'nda esnaflık yapan balıkçı Erkan Arslanbenzer, tezgâhında palamut ve hamsi bolluğunun sürdüğünü belirtirken, tezgâhtaki balıkları özenle hazırlıyor.

IHA

"Balığı temizletmeden bütün olarak derin dondurucuya atın"

Arslanbenzer, uzun süreli saklamada balığın temizlenmesinin koku sinmesine yol açtığını söyledi.

Arslanbenzer şöyle devam etti: "Palamudu derin dondurucuya bütün olarak atmalarını tavsiye ediyorum. Balık temizlenince şok kokusu ete giriyor. Ama bütün atıp streçler veya vakum yaparlarsa daha uzun bekleme süresi olur. Ayıklandığı zaman balığın eti açıkta kalıyor, poşete koysalar dahi dondurucu kokusu ve ağır kokular siner, ancak bütün koyarlarsa balığın içine hiçbir şey giremez. Balık temizlenip iç organları çıkarılarak, dilimlenip veya fileto yapılarak açıkta bırakıldığında, ya da doğrudan poşete konulduğunda etin dış hava ile teması artar. Derisi veya koruyucu katmanı kalmadığı için derin dondurucudaki diğer gıdaların kokusunu, nemini veya dondurucunun o ağır kokusunu içine çeker. Ben sadece streçlere sarıp derin dondurucuya atmalarını tavsiye ediyorum."

"Balığı poşette değil, tabağa alarak saklayın"

Bilinçli ve sağlıklı tüketim için balığın evde doğru muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Arslanbenzer, kısa süreli saklama şartlarını anlattı.

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Arslanbenzer, "Birkaç gün içinde tüketilecek balıklar derin dondurucuya değil, buzdolabının normal soğutucu kısmına konulmalıdır. Vatandaşlarımız balığı poşetten çıkarıp bir tabağa almalı ve hava almasını sağlamalıdır. Aksi takdirde balıklar poşet içinde terleme yapar, solar ve buzdolabındaki diğer kokuları içine çeker." ifadelerini kullandı.

Tezgâhlardaki bu bolluk ve hareketliliğin kış sonuna kadar sürmesini beklediklerini dile getiren Arslanbenzer, vatandaşlara sağlıklı ve bilinçli tüketim çağrısında bulundu.

IHA Eskişehir'de Odunpazarı'ndaki balık tezgâhında palamut ve hamsi bolluğu sürerken, esnaf Erkan Arslanbenzer'in palamut tanesini 100 lira olarak sunduğu tezgâhtan vatandaş alışveriş yapıyor.

Balık alırken nelere dikkat edilmeli

Bilinçli tüketimin en temel unsurunun tazelik olduğunu vurgulayan Arslanbenzer, balık seçiminin püf noktalarını sıraladı.

Arslanbenzer, "Balık alırken öncelikle gözlerine ve halk arasında kulağı olarak bilinen solungaçlarına dikkat edilmeli. Balığın solungaçlarının canlı ve kırmızı renkte olması gerekir. 1-2 günlük balığın solungaçları rengini korurken, 3 günü bulan balıklarda bu kırmızılık kaybolmaya başlar ve bayatlama sinyali verir." diye konuştu.

IHA Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, tezgâhındaki palamut ve hamsi bolluğunu değerlendirirken, balık alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.

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