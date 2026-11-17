Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, 28 ACN 129 plakalı otomobil ile 48 AUU 739 plakalı SUV araç aynı yönde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yan yatarken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan ikisi çocuk toplam 6 kişi hafif yaralanırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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