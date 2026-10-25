Eskişehir’de dört ton marul yüklü kamyonet devrildi

Öğrenciye zorla tespih satışına ev hapsi

Eskişehir’de bir öğrenciyi durdurarak zorla tespih satmaya çalışan ve mobil bankacılık üzerinden 100 TL alan R.A. (26), Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayın bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mağdur öğrencinin şikâyeti üzerine gözaltına alınarak Eskişehir’e getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, R.A. hakkında ev hapsi kararı verdi.