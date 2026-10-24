Öğrenciye zorla tespih satışına ev hapsi
Eskişehir’de bir öğrenciyi durdurarak zorla tespih satmaya çalışan ve mobil bankacılık üzerinden 100 TL alan R.A. (26), Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayın bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mağdur öğrencinin şikâyeti üzerine gözaltına alınarak Eskişehir’e getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, R.A. hakkında ev hapsi kararı verdi.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir öğrenciye zorla tespih satarak 100 TL’sini alan ve Ankara’da yakalanan şüpheli hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildi.
Mobil bankacılıkla zorla 100 lirasını aldı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde yoldan geçen bir genci durdurup zorla tespih satmaya çalışan R.A. (26), durumu fark eden duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Mağdur genci tanıyormuş gibi yaparak olaya müdahale eden vatandaş, şüphelinin öğrenciden mobil bankacılık kanalıyla 100 TL aldığı anları kaydetti.
Ankara'da yakalandı
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşteki gencin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ankara’da olduğu belirlenen R.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak Eskişehir’e getirildi. Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak Eskişehir Adliyesine sevk edilen R.A. hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildi.