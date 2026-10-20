Misafirlikte gizemli olay: Arkadaşına gitti, sabah ölü bulundu

Hayvanlarını beslemek isterken canından oldu

Eskişehir'de bir vatandaş, hayvanlarını beslemek için çalıştırdığı yem kırma makinesine düşerek hayatını kaybetti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, 63 yaşındaki vatandaşın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.