Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren hurda malzemesi alım-satımı yapan işletmelere yönelik uygulama, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım'da 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yapıldı.
63 İşletme kontrol edildi
63 işletme, toplam 80 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde kontrol edildi.
Kontroller sırasında 15 işletmede kayıt yapan kamera sisteminin bulunmadığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, kentte huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
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