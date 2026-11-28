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Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce A.N. (24) ve İ.F.Ç. (22), silah dipçiğiyle aldıkları darbeyle yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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