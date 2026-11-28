Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce A.N. (24) ve İ.F.Ç. (22),
silahdipçiğiyle aldıkları darbeyle yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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