Şifa niyetine yediğiniz balıklar zehre dönüşebilir: Uzmanından kritik uyarı

Karadeniz’de balık bolluğu hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürürken, balık tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor. Balık tüketiminin bağışıklık sisteminden kalp ve beyin sağlığına kadar birçok faydası bulunduğunu belirten Diyetisyen Damla Kilerci, özellikle kızartma yöntemine karşı uyarıda bulundu. Kilerci, "Şifa niyetine yediğiniz balıklar zehre dönüşebiliyor" ifadelerini kullandı.