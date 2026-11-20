Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, dağdan topladıkları mantarı akşam yemeğinde yiyen aynı aileden 10 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başlayan 10 kişi, Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu köyünde dağdan topladıkları mantarları yedikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Asiye Öztürk yoğun bakım servisine alındı
Köye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri köyde yapılan 10 kişi, ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 10 kişiden Asiye Öztürk, sağlık durumunun ciddiyetini korumasının ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Öztürk, sevk edildiği hastanede yoğun bakım servisine alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.