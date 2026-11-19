Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sağlık ve Hayvan Refahından Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Kanser Zirvesi'nde, pestisitlerin onay koşullarını gevşetmeyi öngören AB teklifi gerekçesiyle protesto edildi.
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülerde, Brüksel'deki bir otelde düzenlenen zirve kapsamında konuşmaya hazırlanan Varhelyi'nin üzerine iki protestocunun sahneye çıkarak gri renkli kül attığı görülüyor.
Pestisitlerde kullanılan etken maddelere süresiz onay verilmesini öngören teklife tepki gösteren protestoculardan biri, "Torba yasayı protesto ediyorum. Bunlar torba yasa içindeki pestisitlerle öldüreceğiniz insanların külleri. Kendinizden utanın." ifadesini kullandı.
Varhelyi, üzerindeki külü silkeleyip konuşmasını gerçekleştirdi.
Torba yasa ne öngörüyor?
AB Komisyonunun Aralık 2025'te sunduğu, gıda ve yem güvenliğine ilişkin ve "Omnibus X" olarak anılan torba yasa, pestisitlerde kullanılan etken maddelerin çoğuna süresiz onay verilmesini de öngörüyor.
Teklif AP'de komite kararı beklerken AB Konseyi, süresiz onayın düşük riskli maddelerle sınırlı tutulmasını savunuyor.
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