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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesinin "dönüm noktası niteliğinde" olduğunu bildirdi.

Örgüte göre karar, dünya genelindeki soykırım ve diğer ağır suçların mağdurlarının adalet arayışları açısından önemli bir emsal oluşturuyor.

Karar nihai, temyiz edilemiyor

Muhabirin sorusu üzerine HRW'den paylaşılan yazılı açıklamada, UAD'nin 2016-2017 yıllarında Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonları sırasında soykırım işlendiğine hükmettiği belirtildi. Kararın nihai olduğunun ve temyiz edilemeyeceğinin altı çizildi.

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Açıklamada, HRW Kıdemli Uluslararası Adalet Hukuk Danışmanı Maria Elena Vignoli'nin şu ifadelerine yer verildi: "UAD'nin dönüm noktası niteliğindeki kararı, Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu nedeniyle maruz kaldıkları acıların uzun zamandır beklenen bir kabulüdür."

Kararın diğer mağdurlar açısından da önem taşıdığını söyleyen Vignoli, "Bu karar, dünyanın dört bir yanında soykırım ve diğer ağır suçların mağdurlarının adalet arayışları açısından önemli bir emsal oluşturuyor." dedi.

Vignoli'nin vurguladığına göre Myanmar yönetimi, mahkemenin kararına hızla uymalı ve Arakanlı Müslümanlara yönelik baskılara son vermeli.

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Vignoli, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak "İlgili hükümetler, Arakanlı Müslümanlara güçlü destek vermeli, işlenen ağır suçlar için adaletin sağlanmasını teşvik etmeli, Myanmar'daki askeri yönetime karara uyması için baskı yapmalı ve Arakanlı Müslüman mültecilerin Myanmar'a güvenli ve gönüllü dönüşünü sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Myanmar ordusunun Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde başlattığı "temizleme operasyonları" büyük bir sürecin başlangıcı olmuştu.

Yüz binlerce Arakanlı Müslüman, katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı bu saldırıların ardından Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

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Bunun üzerine Gambiya, 11 Kasım 2019'da UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.

UAD'nin Myanmar kararının, Güney Afrika'nın Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.

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