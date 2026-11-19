Chatham House, artan siber saldırılar nedeniyle Avrupa'da bankacılık ve ödeme sistemlerinin çöküş riski taşıdığı uyarısını yaptı.

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Avrupa'da ödeme sistemleri, artan siber saldırılar nedeniyle risk altında olarak gösteriliyor; muhtemel bir saldırının bankacılık sistemlerinde çöküşe ve günlük yaşamda ciddi aksamalara yol açmasından endişe ediliyor.

Avrupa'da yaşayanların büyük bölümünde etkili olan bir korkuyu, İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'un yayımladığı değerlendirme gündeme taşıdı.

Vatandaşlar, son yıllarda büyük bir dijitalleşme süreci yaşayan bankalar yüzünden muhtemel bir krizde paralarına erişememekten endişe duyuyor.

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Avrupa ülkelerinin, dijitalleşen ve nakitten uzaklaşan ödemeler sistemine alternatifler bulma konusunda çalıştığı bildirildi.

Muhtemel bir kriz anında Avrupalıların kendi paralarına erişimini garanti altına almak için acil önlemler alınması gerektiği, aynı değerlendirmede vurgulandı.

Avrupa'da siber saldırılar yüzde 61 arttı

Avrupa'da önde gelen bir siber güvenlik şirketinin paylaştığı verilere göre, saldırılarda yüzde 61 oranında artış kaydedildi; saldırıların önemli bir bölümü doğrudan finansal hizmetleri hedef aldı.

Süpermarket ve havacılık alanlarında son günlerde yaşanan saldırılar da bu oranlara eklendiğinde riskin çok daha büyük olduğu belirtildi.

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Kırlıganlığın son dönemde yaşanan büyük çaplı kesintilerle de somutlaştığı ifade edildi.

20 Ekim tarihinde Google Cloud alt yapısında meydana gelen uzun süreli arızanın milyonlarca vatandaşın kartla ödeme yapmasını, ATM'lerden nakit çekmesini ve banka havalesi gerçekleştirmesini engellediği hatırlatıldı.

Nakit para tek başına yeterli olmayabilir

Avrupalı devletler, bu gelişmelerin ardından vatandaşlarına dijital sistemlerin çökmesi ihtimaline karşı evlerinde belirli bir miktar nakit bulundurmalarını tavsiye eden kriz hazırlık stratejilerini devreye soktu.

Uzmanlar ise modern ekonomilerde nakit paranın tek başına güvenli bir liman olamayacağına dikkat çekiyor.

Chatham House verilerine göre İngiltere'de günlük harcamalarında ağırlıklı olarak nakit kullanan yetişkinlerin oranı yalnızca yüzde 3; pek çok işletme de artık nakit ödeme kabul etmiyor.

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Belçika, Almanya ve Fransa gibi AB ülkelerinde de oranlar benzer seyrediyor.

ATM'lerin çalışması için elektrik ve ağ altyapısına ihtiyaç duyulması da uzun süreli bir krizde tüketicilerin hem dijital hem de fiziki paradan mahrum kalma riskini doğuruyor.

Farklı arayışlar var ancak henüz çözüm yok

Vatandaşlarda oluşan bu endişelere ve kamu düzeninde yaşanabilecek muhtemel kaoslara karşı Avrupa ülkelerinin farklı ve çevrimdışı dijital ödeme sistemleri geliştirmeye çalıştığı bildirildi.

Önerilerin güvenli olup olmayacağı ve halk nezdinde kullanılıp kullanılmayacağı ise bilinmiyor.

Şimdilik banka hesaplarına yönelik muhtemel bir siber saldırıya ve genel olarak para çekme ATM'lerinde yaşanacak sorunlara karşı en güvenilir tedbir olarak nakit para bulundurma ihtimali gösteriliyor.

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Geçtiğimiz yıl İspanya ve Portekiz'i etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisinde dijital ödemeler tamamen durma noktasına gelmiş, on milyonlarca kişi temel ihtiyaç maddelerini dahi satın alamamıştı.

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