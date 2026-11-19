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Rus teknoloji şirketi Yandex, hizmetinde insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından erişim sorunları yaşanan bulut depolama hizmeti Yandex Disk'teki verilerin yüzde 99,55'ine yeniden erişim sağlandığını bildirdi.

Şirket mühendislerinin hizmetteki sorunları gidermek için yürüttüğü çalışmalarda önemli ilerleme kaydedildiği, Yandex'ten yapılan açıklamada belirtildi.

Temel işlevler yeniden çalışıyor

Mobil cihazlardan otomatik fotoğraf yükleme, dosya ve klasörleri indirme ile video oynatma dahil tüm temel işlevlerin tekrar çalışmaya başladığı ve Yandex Disk'teki verilerin yüzde 99,55'ine yeniden erişim sağlandığı ifade edildi.

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Hizmetin istikrarlı çalışmasını sağlamak amacıyla bilgi işlem kaynaklarının Rusya'nın farklı bölgelerindeki yeni merkezlere dağıtılmasını şirketin sürdürdüğü kaydedildi.

Veri merkezleri saldırılarda zarar görmüştü

Yandex'in Ryazan bölgesindeki Sasovo'da bulunan veri merkezi ile Kaluga ve Vladimir'deki üç veri merkezi, Rusya'da 8-11 Ekim'de düzenlenen İHA saldırılarında zarar görmüştü.

Saldırılar nedeniyle bulut hizmetlerinde erişim sorunları yaşanırken şirket, 10 Kasım'daki açıklamasında Yandex Cloud'daki müşteri verilerinin yüzde 97,16'sına erişimin yeniden sağlandığını bildirmişti.

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Yandex Cloud'daki verilerin kalan yüzde 2,84'lük bölümünün ise ekipmanlardaki ağır hasar ve yedeklerinin bulunmaması nedeniyle kurtarılamayacağı da şirket tarafından açıklanmıştı.

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