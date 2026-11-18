ABD merkezli Calif şirketi, yapay zeka yardımıyla dünya genelinde yaygın kullanılan Java'da "Java4Shell" adlı ciddi bir güvenlik açığı tespit ettiğini duyurdu.

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Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Java programlama dilinde yapay zeka yardımıyla ciddi bir güvenlik açığı tespit ettiğini ABD merkezli siber güvenlik şirketi Calif duyurdu.

Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, Java'nın bellek yönetimiyle ilgili sistemlerinde "Java4Shell" adı verilen güvenlik açığının, OpenAI'ın geliştirdiği GPT-6 Cyber yapay zeka modeli kullanılarak ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Uzaktan erişimle komut çalıştırma imkanı

Siber saldırılarda Java sistemlerine uzaktan erişilerek istenmeyen komutların çalıştırılmasına bu açığın imkan tanıyabileceği belirtildi.

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Açığın giderilmesine yönelik çalışmalar kapsamında şirketin, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan "Five Eyes" istihbarat ittifakındaki ilgili kurumlar ile Google ve Microsoft gibi teknoloji şirketleriyle koordinasyon sağladığı aktarıldı.

Calif'in kıdemli araştırmacısı Bruce Dang, Java'yı "modern ekonominin atan kalbi" olarak nitelendirdi ve açığın neredeyse tüm büyük şirketleri etkileyebileceğini vurguladı.

Bankalar, hastaneler, havacılık sektörü, teknoloji şirketleri ve kamu kurumlarının yaygın biçimde kullandığı Java programlama dili ve geliştirme platformu, Fortune 500 listesindeki şirketlerin yaklaşık yüzde 90'ında da kullanılıyor.

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