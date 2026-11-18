Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, istifa eden eski CEO Jensen Huang'ı yeniden CEO olarak görevlendirmeyi düşünmediklerini açıkladı.

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Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmeyi düşünmediklerini bildirdi.

Telekonferans, Nvidia'nın 2027 mali yılının üçüncü çeyreği saydığı ve 25 Ekim'de sona eren üç aylık döneme ait finansal sonuçlar için düzenlendi.

Jones, telekonferanstaki konuşmasında Nvidia'nın çok güçlü bir şirket olduğunu, finansal performansının da bunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

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Jones, Yönetim Kurulunun 12 Kasım'da, Huang'ın şirketin davranış kuralları, standartları ve kurum kültürüyle bağdaşmayan kişisel davranışlarının ortaya çıkmasının ardından başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurduğunu anımsattı.

Huang'ın istifasının oy birliğiyle kabul edildiğini ve kendisini yeniden CEO olarak görevlendirme niyetinde olmadıklarını da aktardı.

Jones, Huang'ın istifasının koşulları ile devam eden soruşturma hakkında açıklama yapmayacaklarını, bu konudaki soruları da yanıtlamayacaklarını belirtti.

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Jones: Şirket içinden ve dışından adayları değerlendireceğiz

Jones, yeni CEO'nun belirlenmesi sürecinde şirket içinden ve dışından adayların değerlendirileceğini söyledi.

Gelişmiş çip teknolojileri ve ulusal güvenlik dinamiklerinin sektörde büyük değişimlere yol açtığını dile getiren Jones, yeni CEO'nun bu koşulları çok dikkatli şekilde yönetmesi gerekeceğini ifade etti.

Jones, mümkün olan en kısa sürede kalıcı bir CEO'yu göreve getirmek istediklerini, ancak doğru adayı bulmadan atama sürecini aceleye getirmeyeceklerini kaydetti.

Kress: İş açısından bakıldığında, her şey alışılageldiği şekilde sürüyor

Nvidia'nın geçici CEO'su ve Finans Direktörü (CFO) Colette Kress, iş açısından bakıldığında şirkette her şeyin alışılageldiği şekilde sürdüğünü söyledi.

Müşterileri, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla iletişim halinde olduklarını anlatan Kress, "Hepsi de bizi yüzde 100 destekliyor. Müşterilerimiz, iş görünümüne desteklerini ve bu süreçte bize yardımcı olma isteklerini dile getiriyor. Ayrıca, arz ve talep arasındaki boşlukları daraltmak için tedarikçilerimizle de yakın bir işbirliği içinde çalışıyorlar." diye konuştu.

Geçen hafta istifa eden Huang'dan geri dönüş sinyali

Huang'ın aralarında Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı da dahil evlilik dışı ilişkileriyle ilgili haberlerle son dönemde gündeme gelen Nvidia'nın finansal sonuçlara ilişkin telekonferansı, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan The New York Times gazetesinde yayımlanan bir haberde, Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Nvidia, 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in ise geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Huang, Nvidia'dan ayrılmasının ardından dün ilk kez yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulunun geri dönmesinin hissedarların, çalışanların, şirketin ve ABD'nin çıkarları için en iyisi olacağına karar vermesi halinde CEO olarak görevine dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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