



Microsoft Outlook ve 365 kesintisinin arka planı





Gmail'deki erişim şikâyetleri, yazılım devi Microsoft'un 12 Kasım Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.00 civarında başlayan ve birkaç gün süren küresel kesintisinin hemen ardından geldi. Bu süreçte Outlook'un yanı sıra Teams, SharePoint, Copilot ve diğer Microsoft 365 hizmetleri ile bu sistemlere entegre harici servislerde erişim problemleri yaşandı. Aynı gün Amazon Web Services (AWS) kullanıcılarından da bildirimler gelse de Amazon, kendi sistemlerinin normal çalıştığını ve sorunun farklı bir ağ aksaklığından kaynaklandığını duyurdu.





Microsoft cephesinden yapılan açıklamalarda ve olayın teknik yansımalarında şu detaylar öne çıktı:





Teknik neden: Microsoft sözcüsü, aksaklığın daha önce yapılan bir ağ kapasitesi yükseltmesi sırasındaki sorundan ve çoklu bölgelerdeki sunucu yük artışından kaynaklandığını bildirdi. Fox News ise sorunun Temmuz ayından kalan bir ağ hatasıyla bağlantılı olduğunu aktardı.





Güvenlik ve süre: Şirket, olayda kötü niyetli bir siber faaliyet tespit edilmediğini ve durumun yapay zekâ ajanlarıyla ilgisi bulunmadığını vurguladı. Geciken iletilerin kaybolmaması için e-posta teslim zaman aşımı süresi 48 saate çıkarıldı.





Siyasi ve kurumsal tepkiler: Avustralya İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Tony Burke olayı geçmişteki CrowdStrike yazılım arızasına benzetirken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Josh Gottheimer konuya ilişkin resmi bilgilendirme talep etti. Risk danışmanlık şirketi Control Risks'in Dijital Riskler ortağı James Owen ise kesintinin küresel teknoloji bağımlılığı ve altyapı dayanıklılığı risklerini ortaya koyduğunu belirtti.