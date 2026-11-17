ABD'de peş peşe sistem arızaları: Bu kez istihbarat ağı çöktü
ABD'nin istihbarat topladığı Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi iletişimde kullandığı çok gizli ağ devre dışı kaldı. CNN'e konuşan kaynaklar, kesintinin nedeninin araştırıldığını ve şu ana kadar siber saldırı bulgusuna rastlanmadığını aktardı. ABD'de daha önce bankalara erişimde ve hava trafik kontrol sistemlerinde de ciddi aksaklıklar yaşanmıştı. Öte yandan Downdetector verilerine göre; Gmail, Microsoft 365, Outlook, Marriott ve Apple hizmetlerinde de erişim sorunları yaşanıyor.
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