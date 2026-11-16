Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı kapsamındaki seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Uraloğlu, Türkiye'nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) konsey üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.
Konsey üyeliği 2027-2030 döneminde de sürecek
Türkiye'nin uluslararası telekomünikasyon alanındaki etkinliğine dikkati çeken Uraloğlu, "ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı'nda gerçekleştirilen seçimlerde yeniden ITU konsey üyeliğine seçildik. 2002'den bu yana sürdürdüğümüz ITU konsey üyeliğimize 2027-2030 döneminde de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Sorumluluk yeni dönemde de üstlenilecek
Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası telekomünikasyon alanındaki etkinliğini artırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Bakan Uraloğlu, "ITU Konseyinde üstlendiğimiz sorumluluğu yeni dönemde de yerine getirecek, haberleşme teknolojilerinin gelişimine ve dijital geleceğin şekillendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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