Microsoft'ta saatler süren kesintinin nedeni belli oldu

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Outlook ve Teams başta olmak üzere hizmetlerinde yaşanan küresel erişim sorununun ardından geniş çaplı toparlanma sağlandığını açıkladı. Kesintinin siber saldırı veya yapay zekayla değil, ağ kapasitesini artırmaya yönelik çalışma sırasında yapılan teknik bir değişiklikle bağlantılı olduğu belirtildi. Temel sorun giderilirken bazı bölgelerde çalışmalar sürüyor. 70'ten fazla ülkede kullanıcıları etkileyen kesinti, kamu kurumları ve şirketlerin e-posta, takvim ve çevrim içi toplantı faaliyetlerini aksatmıştı.