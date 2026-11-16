Amazon'un Leo uydu internet ağı için 40 uydu taşıyan Vulcan roketi, fırlatmanın yaklaşık 10 dakika sonrasında arızalandı. ABD'li United Launch Alliance (ULA) şirketine ait roket, görevini tamamlayamadı.
Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi ULA'nın geliştirdiği roket, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.
ULA: Uçuş sırasında anormallik yaşandı
ULA'nın açıklamasına göre roket, fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra uçuş sırasında anormallik yaşadı. Amazon'a ait uydular yörüngeye yerleştirilemedi.
Arızanın nedeni henüz belirlenemedi. Açıklamada, olayın ardından teknik inceleme başlatılacağı kaydedildi.
Önceki uçuşlarda da teknik sorun yaşanmıştı
Roketin önceki iki uçuşunda katı yakıtlı yan iticiler ve ana BE-4 motorlarıyla ilgili teknik sorunlar yaşanmış, uçuşlara bu nedenle ara verilmişti. Söz konusu motorları, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin üretiyordu.
Amazon 398 uyduyu yörüngeye yerleştirdi
Amazon, 2025'ten bu yana gerçekleştirdiği 14 fırlatmayla 398 Leo uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Şirket, ilk internet hizmetini yıl sonuna kadar başlatmayı hedefliyor.
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