Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

ABD'de yürütülen bir araştırma, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların ve şiddetli kuraklıkların kaktüslerin neslinin tükenme riskini artırdığını ortaya koydu.

Arizona ve South Florida üniversitelerinden araştırmacıların öncülüğünde yürütülen çalışmada, Amerika kıtasında bulunan 993 kaktüs türünün iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği incelendi. Bilim insanları, iklim değişikliği neticesinde yaşanan sıcaklık artışları ve şiddetli kuraklıkların türlerin geleceğini tehdit ettiğini belirledi.

Elverişli alanların en az yüzde 80'i kaybedilebilir

İncelenen kaktüs türlerinin dörtte birinden fazlası, 2100'e kadar yaşamlarına elverişli alanların en az yüzde 80'ini kaybedebilir. Bunu tespit eden araştırmacılar, özellikle Şili, Peru ve Brezilya'nın kuzeydoğusunda kaktüs çeşitliliğinin ciddi ölçüde azalabileceğini belirtti.

Reklam Reklam

Türlerin yüzde 30'undan fazlası tehlike altında

Araştırmacılar, kıtadaki kaktüs türlerinin yüzde 30'undan fazlasının yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve kaçak toplanma gibi nedenlerle halihazırda neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu kaydetti.

Çalışmanın sonuçları "Nature" dergisinde yer aldı.

Reklam Reklam

Gündem

Her gittiği yerden kaktüs aldı: Şimdi evinde 300 tane var! Çocuklarım gibi

Özgün

Kaktüs Bakımı Nasıl Yapılır? Kaktüs bakımı püf noktaları