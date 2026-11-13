13/11/2026, Cuma18:06
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
41

Bildirimler

Sıcaklık eksi 15 dereceye düştü, göl yüzeyi tamamen buz tuttu13 Kasım 2026 18:00 CumaSON DAKİKA
Çöpe giden kepeği ekonomiye kazandıran buluş13 Kasım 2026 17:42 CumaSON DAKİKA
e-Ticaret ve mağazalarda ‘anında sigorta’ sistemi yürürlüğe girdi13 Kasım 2026 17:15 CumaSON DAKİKA
Fon koordinasyon kurulu 10. kez toplandı 📌119 fondaki 444 bin 893 tekil yatırımcıya 161 milyar TL ödeme yapıldı13 Kasım 2026 16:35 CumaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani görüşmesi başladı13 Kasım 2026 16:25 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Fon koordinasyon kurulu 10. kez toplandı 📌119 fondaki 444 bin 893 tekil yatırımcıya 161 milyar TL ödeme yapıldıCumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani görüşmesi başladıZirve değişmedi, muhalefet cephesi dikkat çekti 📌İşte partilerin güncel oy oranlarıBakan Uraloğlu çalışmaları yerinde inceledi: 'Açılış takvimi öne çekilebilir'📌CUMA HUTBESİ ‘Dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeliyiz’

İklim değişikliği kaktüslerin neslinin tükenme riskini artırdı: 993 tür incelendi

17:39, 13/11/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İklim değişikliğinin kaktüslerin neslinin tükenme riskini artırdığı tespit edildi.

Arizona ve South Florida üniversitelerinden araştırmacıların Amerika kıtasındaki 993 kaktüs türü üzerinde yürüttüğü çalışma, sıcaklık artışları ve şiddetli kuraklıkların neslinin tükenme riskini artırdığını ortaya koydu.

ABD'de yürütülen bir araştırma, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların ve şiddetli kuraklıkların kaktüslerin neslinin tükenme riskini artırdığını ortaya koydu.

Arizona ve South Florida üniversitelerinden araştırmacıların öncülüğünde yürütülen çalışmada, Amerika kıtasında bulunan 993 kaktüs türünün iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği incelendi. Bilim insanları, iklim değişikliği neticesinde yaşanan sıcaklık artışları ve şiddetli kuraklıkların türlerin geleceğini tehdit ettiğini belirledi.

Elverişli alanların en az yüzde 80'i kaybedilebilir

İncelenen kaktüs türlerinin dörtte birinden fazlası, 2100'e kadar yaşamlarına elverişli alanların en az yüzde 80'ini kaybedebilir. Bunu tespit eden araştırmacılar, özellikle Şili, Peru ve Brezilya'nın kuzeydoğusunda kaktüs çeşitliliğinin ciddi ölçüde azalabileceğini belirtti.

Türlerin yüzde 30'undan fazlası tehlike altında

Araştırmacılar, kıtadaki kaktüs türlerinin yüzde 30'undan fazlasının yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve kaçak toplanma gibi nedenlerle halihazırda neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu kaydetti.

Çalışmanın sonuçları "Nature" dergisinde yer aldı.


Gündem
Her gittiği yerden kaktüs aldı: Şimdi evinde 300 tane var! Çocuklarım gibi
Özgün
Kaktüs Bakımı Nasıl Yapılır? Kaktüs bakımı püf noktaları

Başlıklar :iklim değişikliğikaktüsnaturesouth florida üniversitesi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

İklim değişikliği kaktüslerin neslinin tükenme riskini artırdı: 993 tür incelendi
İklim değişikliğinin kaktüslerin neslinin tükenme riskini artırdığı tespit edildi.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet