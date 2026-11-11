Teknoloji ve Robotik takımı sezona şampiyonlukla başladı

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2026–2027 VEX IQ Robotics Competition – Level Up sezonunun ilk turnuvasında Teknoloji ve Robotik takımları önemli dereceler kazandı. Sezin Okullarında gerçekleştirilen ve 43 takımın katıldığı organizasyonda Teknoloji ve Robotik'in dört takımı, sergiledikleri performansla sezonun ilk yarışından başarıyla ayrıldı.

Turnuvada 34802C – Crow Robotics şampiyonluk kupasını kazanırken, 34802U – Turtle Robotics ve 20820K – Ant Robotics takımları ikincilik elde etti. 77480T – Techtolia Robotics ise mentörü Emrah Akdeniz rehberliğinde sergilediği performansla turnuvayı altıncı sırada tamamladı. Sıralama maçlarını üçüncü sırada bitiren Techtolia Robotics, genel klasmanda da güçlü bir performans ortaya koydu.

Öğrenciler, turnuva boyunca mühendislik becerilerini, stratejik düşünme yeteneklerini ve takım çalışmasını robot tasarımı ve mücadele alanına yansıttı. Saatler süren çalışmalar, teknik denemeler ve problem çözme süreçlerinin ürünü olan bu başarı, Teknoloji ve Robotik'in teknoloji üreten nesiller yetiştirme hedefini de ortaya koydu.

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Teknoloji ve Robotik yetkilileri, başarıda emeği bulunan öğrencileri, mentorları ve velileri tebrik ederek yeni sezonda da farklı turnuvalarda mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.