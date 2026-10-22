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Dijital müzikte yapay zekâ dönemi

Dijital müzikte yapay zekâ dönemi

Orhan Orhun Ünal
04:00, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Dijital müzikte yapay zekâ dönemi
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Dijital müzik platformları, yapay zekâ ve makine öğrenmesiyle dinleme alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş müzik deneyimleri sunuyor. Algoritmalar, yeni sanatçıların keşfedilmesini kolaylaştırırken veri gizliliği ve sanatçıların görünürlüğü gibi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Türk Telekom’un Muud platformu ise “Zamanda Yolculuk” özelliğiyle kullanıcıların geçmiş dinleme alışkanlıklarını yeniden keşfetmelerine imkân tanıyor.

Dijital müzik platformları, yapay zekâ destekli öneri sistemleriyle kullanıcıların müzik dinleme alışkanlıklarını dönüştürüyor. Kullanıcıların geçmişte dinlediği şarkıları, tercih ettiği müzik türlerini ve dinleme sıklıklarını analiz eden algoritmalar, kişiye özel çalma listeleri oluşturarak yeni sanatçıların ve eserlerin keşfedilmesini kolaylaştırıyor. Bu teknolojiler, dijital müzik hizmetlerinde kullanıcı deneyimini geliştirirken platformlar arasındaki rekabetin de önemli unsurlarından biri haline geliyor.

MAKİNE ÖĞRENMESİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN

Yapay zekâ destekli sistemler, yalnızca kullanıcının müzik zevkine uygun şarkılar önermekle kalmıyor, aynı zamanda günün farklı saatlerine, dinleme ortamına ve değişen tercihlere göre içerik sunabiliyor. Makine öğrenmesi teknolojileri sayesinde kullanıcı davranışlarından elde edilen veriler sürekli analiz edilerek öneriler güncelleniyor. Böylece müzik dinleme deneyimi daha kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşurken, algoritmaların kullanıcıların yeni müziklerle karşılaşma biçimini nasıl etkilediği de tartışma konusu oluyor.

DİNLEYİCİ TERCİHLERİ ÖN PLANDA

Öte yandan, yapay zekanın müzik keşfindeki rolünün artması veri gizliliği, algoritmik şeffaflık ve sanatçıların görünürlüğü gibi konuları gündeme taşıyor. Öneri sistemlerinin belirli müzik türlerini veya sanatçıları daha fazla öne çıkarması, dinleyicilerin tercihlerini ve eserlerin erişimini etkileyebiliyor. Dijital müzik sektöründe rekabetin giderek kişiselleştirme teknolojileri üzerinden şekillenmesi, önümüzdeki dönemde yapay zekanın hem kullanıcı deneyimi hem de müzik endüstrisinin ekonomik yapısı üzerindeki etkisini daha önemli hale getirecek.

MUUD’DAN YENİ KULLANICI DENEYİMİ

  • Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, kullanıcı deneyimini zenginleştiren yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. “Zamanda Yolculuk” özelliği sayesinde kullanıcılar, geçmiş yıllardaki dinleme alışkanlıklarından yola çıkılarak kendileri için oluşturulan özel listelere ulaşabiliyor. Yıllara, mevsimlere ve müzik türlerine göre şekillenen bu listeler, Muud dinleyicilerinin müzikle şekillenen anılarını yeniden keşfetmelerine olanak tanırken aynı zamanda kişisel müzik hafızalarına dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Anılar yeniden keşfediliyor

  • Tamamen üyelerin kendi dinleme alışkanlıklarından beslenerek oluşturulan listeler, her kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Geçmiş yıllarda en çok dinlenen şarkılar, belirli dönemlerde öne çıkan türler ve tekrar tekrar dinlenen parçalar bu özellikle yeniden gün yüzüne çıkarken dinleyiciler müzik zevklerinin zaman içindeki değişimini de keşfedebiliyor.

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Başlıklar :yapay zekateknolojitoplum
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