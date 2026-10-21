PHP nedir, ne işe yarar ve php2shell güvenlik açığı neden önemli? İnterneti ve bankaları etkiler mi? İşte alınması gereken önlemler





İnternet kesintisine yol açar mı, bankaları etkiler mi?





Başkanlığın açıklamasında, zafiyetler nedeniyle gerçekleşmiş genel bir internet kesintisi veya bankacılık hizmetlerinde doğrulanmış bir aksama bildirilmedi. Belirli bir bankanın etkilendiğine ilişkin bilgi de paylaşılmadı.





Bildirilen risk, etkilenen PHP tabanlı uygulamaların çalıştığı sistemlerde veri güvenliği ve hizmet sürekliliğiyle ilgili. Bu nedenle açıklamadan hareketle internet genelinde kesinti yaşanacağı veya bankaların etkilendiği sonucuna varılamıyor.



