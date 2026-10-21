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PHP nedir, ne işe yarar ve php2shell güvenlik açığı neden önemli? İnterneti ve bankaları etkiler mi? İşte alınması gereken önlemler

PHP nedir, ne işe yarar ve php2shell güvenlik açığı neden önemli? İnterneti ve bankaları etkiler mi? İşte alınması gereken önlemler

23:43, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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PHP nedir, ne işe yarar ve php2shell güvenlik açığı neden önemli? İnterneti ve bankaları etkiler mi? İşte alınması gereken önlemler

PHP güvenlik açığı için Siber Güvenlik Başkanlığı ulusal ölçekte tarama başlattı, kurum ve kuruluşlara acil bildirim gönderdi. “php2shell” adı verilen iki kritik zafiyetin, PHP tabanlı uygulamalarda yetkisiz kod çalıştırılmasına ve veri güvenliği ile hizmet sürekliliğinin etkilenmesine yol açabileceği belirtildi. PHP nedir, ne işe yarar? Güvenlik açıkları internet kesintisine neden olur mu, bankaları etkiler mi? İşte açıklanan riskler ve kurumların alması istenen önlemler.

Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP güvenlik açığı nedeniyle ulusal ölçekte tarama başlatıldığını ve ilgili kuruluşlara acil bildirim gönderildiğini açıkladı. “php2shell” olarak adlandırılan iki zafiyetin, etkilenen sistemlerde uzaktan kod çalıştırılmasına olanak tanıyabileceği belirtilirken kamu kurumlarına, kritik altyapı işletmecilerine ve özel sektöre sistemlerini gözden geçirme ve gerekli güvenlik güncellemelerini uygulama çağrısı yapıldı.

Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP güvenlik açığı nedeniyle ulusal ölçekte tarama başlatıldığını ve ilgili kuruluşlara acil bildirim gönderildiğini açıkladı. “php2shell” olarak adlandırılan iki zafiyetin, etkilenen sistemlerde uzaktan kod çalıştırılmasına olanak tanıyabileceği belirtilirken kamu kurumlarına, kritik altyapı işletmecilerine ve özel sektöre sistemlerini gözden geçirme ve gerekli güvenlik güncellemelerini uygulama çağrısı yapıldı.

PHP güvenlik açığı için ulusal tarama başlatıldı


Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP güvenlik açığı konusunda 21 Ekim 2026 tarihli, TR-26-1372 numaralı güvenlik bildirimini yayımladı. Başkanlık, olası riskleri erken belirlemek ve etkilerini sınırlandırmak amacıyla Türkiye genelinde güvenlik taramaları başlattığını, ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimleri ilettiğini duyurdu.


Açıklamada, kamu kurumlarının, kritik altyapı işletmecilerinin ve özel sektör kuruluşlarının sistemlerini gözden geçirmesi istendi. Gerekli güvenlik güncellemelerinin gecikmeden uygulanmasının önem taşıdığı vurgulandı.

PHP güvenlik açığı için ulusal tarama başlatıldıSiber Güvenlik Başkanlığı, PHP güvenlik açığı konusunda 21 Ekim 2026 tarihli, TR-26-1372 numaralı güvenlik bildirimini yayımladı. Başkanlık, olası riskleri erken belirlemek ve etkilerini sınırlandırmak amacıyla Türkiye genelinde güvenlik taramaları başlattığını, ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimleri ilettiğini duyurdu.Açıklamada, kamu kurumlarının, kritik altyapı işletmecilerinin ve özel sektör kuruluşlarının sistemlerini gözden geçirmesi istendi. Gerekli güvenlik güncellemelerinin gecikmeden uygulanmasının önem taşıdığı vurgulandı.

php2shell güvenlik açığı nedir?


Güvenlik bildirimine göre, araştırmacıların “php2shell” olarak adlandırdığı iki kritik zafiyet, PHP tabanlı uygulamaların çalıştığı sistemlerde uzaktan kod çalıştırılmasına neden olabilecek riskler barındırıyor.


Zafiyetler şu kodlarla tanımlanıyor:


CVE-2026-109618


CVE-2026-109619


Açıkların başarıyla istismar edilmesi durumunda, yetkisiz kişilerin uygulamanın sahip olduğu yetkiler ölçüsünde sistem kaynaklarına erişebileceği belirtiliyor. Bunun uygulama verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve hizmetlerin sürekliliğini olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

php2shell güvenlik açığı nedir?Güvenlik bildirimine göre, araştırmacıların “php2shell” olarak adlandırdığı iki kritik zafiyet, PHP tabanlı uygulamaların çalıştığı sistemlerde uzaktan kod çalıştırılmasına neden olabilecek riskler barındırıyor.Zafiyetler şu kodlarla tanımlanıyor:CVE-2026-109618CVE-2026-109619Açıkların başarıyla istismar edilmesi durumunda, yetkisiz kişilerin uygulamanın sahip olduğu yetkiler ölçüsünde sistem kaynaklarına erişebileceği belirtiliyor. Bunun uygulama verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve hizmetlerin sürekliliğini olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

PHP nedir, ne işe yarar?


PHP, web uygulamalarının sunucu tarafında çalışmasını sağlayan, açık kaynaklı bir programlama dilidir. HTML içine gömülebilen bu dil, e-ticaret sitelerinden müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerine kadar farklı uygulamalarda kullanılabilir.


Formlardan gönderilen verilerin işlenmesi, veri tabanlarıyla iletişim kurulması ve internet sitelerinin yönetim panellerinin çalışması PHP’nin kullanım alanları arasındadır. Bu işlemler, sitenin kullanıcıya görünen bölümünün arkasında yürütülür.

PHP nedir, ne işe yarar?PHP, web uygulamalarının sunucu tarafında çalışmasını sağlayan, açık kaynaklı bir programlama dilidir. HTML içine gömülebilen bu dil, e-ticaret sitelerinden müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerine kadar farklı uygulamalarda kullanılabilir.Formlardan gönderilen verilerin işlenmesi, veri tabanlarıyla iletişim kurulması ve internet sitelerinin yönetim panellerinin çalışması PHP’nin kullanım alanları arasındadır. Bu işlemler, sitenin kullanıcıya görünen bölümünün arkasında yürütülür.


İnternet kesintisine yol açar mı, bankaları etkiler mi?


Başkanlığın açıklamasında, zafiyetler nedeniyle gerçekleşmiş genel bir internet kesintisi veya bankacılık hizmetlerinde doğrulanmış bir aksama bildirilmedi. Belirli bir bankanın etkilendiğine ilişkin bilgi de paylaşılmadı.


Bildirilen risk, etkilenen PHP tabanlı uygulamaların çalıştığı sistemlerde veri güvenliği ve hizmet sürekliliğiyle ilgili. Bu nedenle açıklamadan hareketle internet genelinde kesinti yaşanacağı veya bankaların etkilendiği sonucuna varılamıyor.


İnternet kesintisine yol açar mı, bankaları etkiler mi?Başkanlığın açıklamasında, zafiyetler nedeniyle gerçekleşmiş genel bir internet kesintisi veya bankacılık hizmetlerinde doğrulanmış bir aksama bildirilmedi. Belirli bir bankanın etkilendiğine ilişkin bilgi de paylaşılmadı.Bildirilen risk, etkilenen PHP tabanlı uygulamaların çalıştığı sistemlerde veri güvenliği ve hizmet sürekliliğiyle ilgili. Bu nedenle açıklamadan hareketle internet genelinde kesinti yaşanacağı veya bankaların etkilendiği sonucuna varılamıyor.

Kurum ve kuruluşlardan hangi önlemler istendi?


Güvenlik bildiriminde, PHP tabanlı uygulamaları bulunan kuruluşlara şu önlemler sıralandı:


Güvenli sürümlere geçiş: Üreticinin resmî güvenlik güncellemesi yayımlandığında etkilenen sistemlerin belirlenmesi ve güvenli sürümlere gecikmeden yükseltilmesi.


Dış erişimlerin sınırlandırılması: Yönetim arayüzlerine ve kritik PHP servislerine erişimin, güvenlik duvarı ve erişim kontrol kurallarıyla yalnızca güvenilir veya yetkili IP adreslerine açılması.


Uluslararası trafiğin kısıtlanması: Yurt dışından erişim gerektirmeyen sistemlerin uluslararası trafiğe kapatılması.


Başkanlık, dijital altyapıların güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kurum ve kuruluşlardan hangi önlemler istendi?Güvenlik bildiriminde, PHP tabanlı uygulamaları bulunan kuruluşlara şu önlemler sıralandı:Güvenli sürümlere geçiş: Üreticinin resmî güvenlik güncellemesi yayımlandığında etkilenen sistemlerin belirlenmesi ve güvenli sürümlere gecikmeden yükseltilmesi.Dış erişimlerin sınırlandırılması: Yönetim arayüzlerine ve kritik PHP servislerine erişimin, güvenlik duvarı ve erişim kontrol kurallarıyla yalnızca güvenilir veya yetkili IP adreslerine açılması.Uluslararası trafiğin kısıtlanması: Yurt dışından erişim gerektirmeyen sistemlerin uluslararası trafiğe kapatılması.Başkanlık, dijital altyapıların güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Başlıklar :phpphp2shellgüvenlik açığısiber güvenliksiber güvenlik başkanlığı
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