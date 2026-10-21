1,5 milyon kişi işe gitmeyebilir: Şirketler 19 Kasım için alarm verdi

Oyun dünyasının yıllardır yolunu gözlediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) , daha piyasaya sürülmeden sadece eğlence sektörünün değil, küresel ekonominin de bir numaralı gündem maddesi haline geldi. 19 Kasım’da oyuncularla buluşması planlanan dev yapım, ABD ekonomisinde tek bir günde devasa bir üretkenlik krizine yol açabilir.

1,5 milyon çalışan "hastayım" diyebilir

İspanyol yayın organı Cadena SER ve International Business Times tarafından paylaşılan tahminlere göre, oyunun çıkış günü ABD genelinde 1,5 milyona yakın çalışanın işe gitmeyeceği öngörülüyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre ise durum sadece son dakika alınan sahte hastalık raporlarıyla sınırlı değil. Çok sayıda çalışan, oyunun kurgusal şehri Vice City'de vakit geçirebilmek için yıllık ücretli izinlerini şimdiden kasım ayına sakladı. Hatta bazı şirketlerin, bu dev heyecanı öngörerek 19 Kasım tarihini yıl sonu çalışan avantaj paketlerine esnek izin olarak dahil ettiği belirtiliyor.

Tek kazanan yayıncı şirket olacak

Devasa devamsızlık nedeniyle ABD şirketleri 1 milyar dolarlık iş gücü kaybıyla yüzleşmeye hazırlanırken, krizden ihya olarak çıkacak tek taraf oyunun yayıncısı Take-Two Interactive olacak.

SensorTower verilerine göre şirket, oyun henüz raflara çıkmadan ön siparişlerden yaklaşık 600 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Take-Two, GTA 6’nın etkisiyle bu mali yılda 1 milyar doların üzerinde net faaliyet nakit akışı bekliyor.

Geçmişte de benzer çılgınlıklar yaşandı

Büyük yapımların iş gücünü aksatması ABD için yeni bir durum değil.

GTA 5 (2013): Oyuncuların %20’si çıkış sabahı "hastayım" diyerek işe gitmedi. New York ve Los Angeles’taki 18-35 yaş arası genç nüfusun %6'sı ilk hafta sonu mesaiyi aksattı.

Harry Potter (2011): Serinin son filmi vizyona girdiğinde ABD’li çalışanların %5’i sinema salonlarını doldurmak için işi bıraktı.

Avengers: Endgame (2019): Filmin açılış hafta sonunda sinemaya gitmek için işe gitmeyenler, ABD ekonomisinde tam 3 milyar dolarlık bir üretkenlik kaybı yarattı.

19 Kasım’da GTA 6 ile yaşanacak 1 milyar dolarlık kaybın, tarihin en büyük "oyun kaynaklı mesai firarı" olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

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