6 Şubat depremlerini atlatan 11 ilin toplam ihracatı 15,6 milyar doları aştı: İpi Gaziantep göğüsledi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu 11 kentin ocak-eylül döneminde yaptığı toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 15 milyar 633 milyon 220 bin 410 dolara ulaştı.





Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, 2023'te 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan pek çok ülkeye dış satım yapıldı.





11 ilin 2025'in 9 ayında 14 milyar 211 milyon 949 bin 670 dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artarak 15 milyar 633 milyon 220 bin 410 dolara yükseldi.