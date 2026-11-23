Oyun geliştiricisi Rockstar Games, yeni nesil konsollar için GTA 6'nın 01.002.002 sürüm numaralı ilk güncellemesini indirmeye sundu. PS5 ve Xbox Series X|S platformları için yayınlanan yama; ilerleme kaybına yol açan otomatik kaydetme hatası başta olmak üzere birçok teknik sorunu çözüyor.
GTA 6 güncellemesinin boyutu ve çözdüğü temel sorunlar
ABD merkezli video oyunu şirketi Rockstar Games, popüler açık dünya aksiyon oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için ilk hata düzeltme yamasını kullanıma açtı. Sony'nin oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) kullanıcıları 01.002.002 sürüm numaralı bu güncellemeyi 603,8 MB boyutunda indirirken, Microsoft'un Xbox Series X ve Series S konsollarında dosya boyutu 1,6 GB olarak kayıtlara geçti.
Genel sistem kararlılığını artırmaya odaklanan yama, özellikle oyuncuların oyun içi ilerlemelerini kaybetmelerine neden olan kritik otomatik kaydetme (autosave) sorununu ortadan kaldırıyor. Bunun yanı sıra oyunun aniden kapanmasına yol açan çökmeler, polis takibinden kurtulmayı engelleyen Aranma Seviyesi hataları ve görev akışını etkileyen oyun içi telefon görüşmesi aksaklıkları da giderildi.
GTA 6 01.002.002 yama notları ile düzeltilen tüm hatalar
Rockstar Games tarafından yayınlanan güncelleme notlarına göre, yeni yama ile oyunda düzeltilen teknik sorunların tam listesi şu şekilde sıralandı:
Güncelleme konsollara nasıl indirilir?
Küçük boyutlu bir hata düzeltme paketi niteliği taşıyan 01.002.002 sürümü, PS5 ve Xbox Series X|S konsollarında internet bağlantısı aktif olan kullanıcılar için doğrudan indirmeye açılmış durumda. İndirme işleminin otomatik başlamadığı durumlarda kullanıcılar, konsollarının oyun yönetim menüsü üzerinden güncellemeleri manuel olarak denetleyerek yamayı cihazlarına kurabiliyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.