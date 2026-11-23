ÖDENEN GSS PRİMLERİ GERİ VERİLECEK Mİ?

Kanun teklifinde daha önce ödeme yapan vatandaşlarla ilgili hüküm de yer aldı.

Buna göre kanunun yürürlüğe girerek Resmî Gazete'de yayımlanacağı tarihe kadar ödenmiş olan GSS primleri iade edilmeyecek.





Düzenleme, yürürlük tarihine kadar ödenmemiş olan borçları kapsayacak. Daha önce prim borcunu ödeyen vatandaşlar ise yaptıkları ödemeleri geri alamayacak.





Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç silme düzenlemesinde bundan sonraki süreç TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerle şekillenecek.