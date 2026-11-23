26-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 5’inci kez kapılarını açmaya hazırlanan EV Charge Show, elektrikli mobilite ekosisteminin önde gelen temsilcilerini, kamu kurumlarını, sektör profesyonellerini ve elektrikli araç kullanıcılarını bir araya getirecek. Türkiye’nin küresel mobilite teknolojileri markası Togg ve elektrikli araç şarj ağı Trugo da fuarda stantlarıyla yer alacak. Stantlarında ziyaretçilerle buluşacak markaların yanı sıra fuarın ücretsiz konferans programı da sektörün geleceğine ışık tutacak.

GÜNDEM ARAÇ SİSTEMLERİ

İlk gün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrikli Araçlar Şarj Hizmeti Grup Başkanı Vedat Akdağ’ın katılımıyla şarj hizmetlerinde mevcut düzenlemeler ve gelecekteki ihtiyaçlar ele alınacak. İkinci gün ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdür Yardımcısı Emre Dabak’ın moderatörlüğünde yük taşımacılığında elektrikliye geçişin yol haritası değerlendirilecek. Elektrikli araç kullanıcılarına farklı modelleri, şarj teknolojilerini, batarya, bakım ve servis çözümlerini yakından tanıma fırsatı da sunacak fuar, elektrikli araca geçmeyi düşünenler için de yol gösterici bir buluşma olacak.

100 FİRMADAN KATILIMCI YENİ TEKNOLOJİLERİ KONUŞACAK

Yurt içi ve yurt dışından 100’ün üzerinde katılımcı firma, 100’ün üzerinde konuşmacı ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen EV Charge Show, şarj altyapısı yatırımlarından yeni teknolojilere, yasal düzenlemelerden elektrikli araçların satış sonrası hizmetlerine kadar sektörün tüm gündemini İstanbul’a taşıyacak. Bu yıl 5’inci kez gerçekleştirilecek fuar, elektrikli araç şarj istasyonu üreticilerinden şarj ağı operatörlerine, enerji yönetimi ve depolama çözümlerinden otomotiv ve teknoloji şirketlerine kadar geniş bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapacak. Organizasyon, üç gün boyunca gerçekleştirilecek ücretsiz konferans oturumlarıyla sektörün güncel gelişmelerini ve geleceğe yönelik yol haritasını gündeme taşırken elektrikli araç kullanıcıları ve elektrikli araca geçmeyi planlayan ziyaretçiler için de kapsamlı bir bilgi ve deneyim platformu sunacak.

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TOGG VE TRUGO EV CHARGE SHOW’DA

Türkiye’nin mobilite alanındaki önemli markalarından Togg ve elektrikli araç şarj ağı Trugo, EV Charge Show 2026’nın katılımcıları arasında yerini aldı. Her iki marka, stantlarında fuar ziyaretçileriyle buluşacak. Togg ve Trugo’nun katılımı, elektrikli araç teknolojileri ile şarj altyapısı çözümlerini aynı platformda buluşturan fuarın kapsamını güçlendirecek. Üç gün boyunca otomotiv, enerji ve teknoloji sektörlerinden profesyonelleri ağırlayacak organizasyon, farklı iş modellerinin ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine de zemin hazırlayacak.

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