"8 kilo zeytinden ancak 1 kilo yağ çıkıyor"





Günde sadece 3 saat uyuyarak taleplere yetişmeye çalıştıklarını belirten fabrika sahibi Şevket Gaffar, yaşanan yoğunluğu ve verim düşüklüğünü belirterek, "İşlerimiz çok yoğun, vatandaş 30 saat sırada bekliyor. Bu sene zeytin hasadı fazla ama yağ oranı düşük. 8 kilonun üstünde zeytinden ancak 1 kilo yağ alabiliyoruz. Vatandaş da biz de bu durumdan rahatsızız ama elden gelen bir şey yok. Tahminimize göre bu yoğunluk 40 gün daha sürer. Vatandaşlara ’toplamayı biraz azaltın, hem siz rahatlayın hem biz hem de atık fabrikaları rahatlasın’ diyoruz. Atığın nakliyesi bile büyük sorun haline geldi" dedi.