Nane üretiminin çiftçiyi memnun ettiğini ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:





"Bu yıl 7 bin 600 dönüm alanda 19 bin 700 ton gibi bir rekolte beklentimiz var. Türkiye'de nane üretiminin yüzde 78'i Gaziantep'te yapılmakta. İlimizde de üretimin yüzde 55'i Karkamış'ta gerçekleştirilmekte. Kuru nanede dekara 500 kilogram gibi bir verim söz konusu. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum."



