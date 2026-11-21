HGS'de icra takipleri durduruldu: Bakan Uraloğlu yeni kararları açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yürütülen icra takiplerine ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Geçiş ihlalleri üzerinden yürütülen icra işlemlerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü kapsadığını belirten Uraloğlu, özel otoyol işletmelerinin avukatlık ve icra işlemlerini durdurulacağını, ödeme ve bilgilendirme sistemlerinin yeniden düzenleneceğini duyurdu.
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