Ankara’nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarının hasadı, özel eğitimli köpekler aracılığıyla yapılıyor.
Yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabilen mantarın kilogramı 70 bin liradan alıcı buluyor.
Türkiye’nin trüf mantarı üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen trüf avcısı Gökhan Akar, mantarın yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabildiğini ifade etti.
Akar: Ülkemiz trüf mantarı konusunda bilinmeyen bir cennet
Türkiye’nin farklı bölgelerinde 6 yıldır trüf mantarı avcılığı yaptığını aktaran Akar, mantarın toplam 12 türü bulunduğunu, ticari değer olarak bilinen türün ise 4 olduğunu anlattı.
Akar, "Ülkemiz trüf mantarı konusunda bilinmeyen bir cennet. Neredeyse yılın 12 ayı farklı bölgelerde ve farklı habitatlarda trüf mantarı bulunabiliyor. Sadece doğru zamanda, doğru yere, doğru şekilde bakmanız gerekiyor." diye konuştu.
Toprağın altında yetiştiği için hiç güneş görmemesine rağmen trüf mantarının tüketilebilir besinler arasında en yüksek D vitamini içeren yiyecek olduğunu söyleyen Akar, vitamin ve mineral açısından da çok ciddi anlamda bir potansiyel taşıdığını dile getirdi.
Farklı ağaç türlerinin dibinde yetişiyor
Akar, trüf mantarının farklı ağaç türlerinin dibinde yetişebildiğini ve yılın her döneminde toplanabildiğini belirtti.
Akar, "Trüf mantarı ağırlıklı meşe ağaçlarının dibinde oluyor ama çam, kavak, kestane, fındık gibi neredeyse tüm ağaçların dibinde de yetişebiliyor. Ağaçla beraber büyüyen bir mantardır. Trüf mantarı ülkemizde 12 ay boyunca toplanabiliyor sadece bulunduğu coğrafya ve türü değişiyor" şeklinde konuştu.
Hasat yalnızca özel eğitimli köpeklerle yapılıyor
Trüf mantarının toprak altında yetişmesi nedeniyle hasadının yalnızca özel eğitimden geçirilen köpeklerle yapılabildiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:
"Trüf mantarının hasadı sadece özel eğitimli köpeklerle yapılabiliyor. Bu da yeri koklayan köpek ırklarının potansiyeline göre değişiyor. Köpeklerin 20 gün ile 1 ay arasında süren bir eğitim süreci oluyor. Akabinde de koklayarak mantarı buluyorlar, kazıyorlar, getirip bize önümüze bırakıyorlar."
Mantarın yüzde 90’ı yurt dışına gidiyor
Trüf mantarının büyük bölümünün yurt dışına gönderildiğini, Türkiye’de de tüketimin yaygınlaşmaya başladığını söyleyen Akar, fiyata ilişkin bilgi verdi.
Akar, "Trüf mantarının perakende fiyatı şu anda 70 bin lira civarında. Ağırlıklı toplanan mantarımızın yüzde 90’ı yurt dışına gidiyor. Ama ülkemizde de otellerde, restoranlarda tüketilmeye başlandı. Trüf mantarı aynı zamanda kozmetikte de kullanılmaya başlandı. Biz ülke olarak trüfe biraz uzağız, yeni yeni oluşmaya başlıyor" dedi.
Kılınç trüf avcılığına yeni başladı
Köpeği Rufi’yi sahiplenerek trüf mantarı avcılığına başladığını vurgulayan Bahadır Kemal Kılınç, avcılık yapmadan önce deneyimli kişilerden bilgi edinmenin ve işin inceliklerini öğrenmenin önemine değindi.
Kılınç, "Trüf mantarına yeni başladım. Sürece ilk başta köpeğim Rufi’yi sahiplenerek başladım. Alelade trüf mantarı avcılığına başlayın diyemiyorsunuz. Önce trüf avcılığını yapan biriyle tanışmış olmanız gerekiyor çünkü öğrenilecek çok fazla detay var. Eşim ve ben doğada gezmeyi zaten çok seviyorduk. Trüfün 70 bin lira gibi fiyatı olduğunu öğrenince bu benim için daha da cazip hale gelmeye başladı. Heyecanlıyız, inşallah ilk trüfümü de bulduğum zaman benim için de iyi olacak" ifadelerini kullandı.
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