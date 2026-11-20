Ankara’nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarının hasadı, özel eğitimli köpekler aracılığıyla yapılıyor.

Yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabilen mantarın kilogramı 70 bin liradan alıcı buluyor.

Türkiye’nin trüf mantarı üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen trüf avcısı Gökhan Akar, mantarın yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabildiğini ifade etti.

IHA Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarı, özel eğitimli köpekler aracılığıyla hasat ediliyor. Yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabilen mantarın kilogramı 70 bin liradan alıcı buluyor.

Akar: Ülkemiz trüf mantarı konusunda bilinmeyen bir cennet

Türkiye’nin farklı bölgelerinde 6 yıldır trüf mantarı avcılığı yaptığını aktaran Akar, mantarın toplam 12 türü bulunduğunu, ticari değer olarak bilinen türün ise 4 olduğunu anlattı.

Akar, "Ülkemiz trüf mantarı konusunda bilinmeyen bir cennet. Neredeyse yılın 12 ayı farklı bölgelerde ve farklı habitatlarda trüf mantarı bulunabiliyor. Sadece doğru zamanda, doğru yere, doğru şekilde bakmanız gerekiyor." diye konuştu.

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Toprağın altında yetiştiği için hiç güneş görmemesine rağmen trüf mantarının tüketilebilir besinler arasında en yüksek D vitamini içeren yiyecek olduğunu söyleyen Akar, vitamin ve mineral açısından da çok ciddi anlamda bir potansiyel taşıdığını dile getirdi.

IHA Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarı, özel eğitimli köpekler aracılığıyla hasat ediliyor. Yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabilen mantarın kilogramı 70 bin liradan alıcı buluyor.

Farklı ağaç türlerinin dibinde yetişiyor

Akar, trüf mantarının farklı ağaç türlerinin dibinde yetişebildiğini ve yılın her döneminde toplanabildiğini belirtti.

IHA Gökhan Akar, "trüf mantarının toplam 12 türü var ama ticari değer olarak bilinen 4 tane tür var. Ülkemiz trüf mantarı konusunda bilinmeyen bir cennet." dedi.

Akar, "Trüf mantarı ağırlıklı meşe ağaçlarının dibinde oluyor ama çam, kavak, kestane, fındık gibi neredeyse tüm ağaçların dibinde de yetişebiliyor. Ağaçla beraber büyüyen bir mantardır. Trüf mantarı ülkemizde 12 ay boyunca toplanabiliyor sadece bulunduğu coğrafya ve türü değişiyor" şeklinde konuştu.

IHA Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarı, özel eğitimli köpekler aracılığıyla hasat ediliyor. Yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabilen mantarın kilogramı 70 bin liradan alıcı buluyor.

Hasat yalnızca özel eğitimli köpeklerle yapılıyor

Trüf mantarının toprak altında yetişmesi nedeniyle hasadının yalnızca özel eğitimden geçirilen köpeklerle yapılabildiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

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"Trüf mantarının hasadı sadece özel eğitimli köpeklerle yapılabiliyor. Bu da yeri koklayan köpek ırklarının potansiyeline göre değişiyor. Köpeklerin 20 gün ile 1 ay arasında süren bir eğitim süreci oluyor. Akabinde de koklayarak mantarı buluyorlar, kazıyorlar, getirip bize önümüze bırakıyorlar."

IHA Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarı, özel eğitimli köpekler aracılığıyla hasat ediliyor. Yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabilen mantarın kilogramı 70 bin liradan alıcı buluyor.

Mantarın yüzde 90’ı yurt dışına gidiyor

Trüf mantarının büyük bölümünün yurt dışına gönderildiğini, Türkiye’de de tüketimin yaygınlaşmaya başladığını söyleyen Akar, fiyata ilişkin bilgi verdi.

IHA Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarı, özel eğitimli köpekler aracılığıyla hasat ediliyor. Yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabilen mantarın kilogramı 70 bin liradan alıcı buluyor.

Akar, "Trüf mantarının perakende fiyatı şu anda 70 bin lira civarında. Ağırlıklı toplanan mantarımızın yüzde 90’ı yurt dışına gidiyor. Ama ülkemizde de otellerde, restoranlarda tüketilmeye başlandı. Trüf mantarı aynı zamanda kozmetikte de kullanılmaya başlandı. Biz ülke olarak trüfe biraz uzağız, yeni yeni oluşmaya başlıyor" dedi.

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IHA Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarı, özel eğitimli köpekler aracılığıyla hasat ediliyor. Yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabilen mantarın kilogramı 70 bin liradan alıcı buluyor.

Kılınç trüf avcılığına yeni başladı

Köpeği Rufi’yi sahiplenerek trüf mantarı avcılığına başladığını vurgulayan Bahadır Kemal Kılınç, avcılık yapmadan önce deneyimli kişilerden bilgi edinmenin ve işin inceliklerini öğrenmenin önemine değindi.

Kılınç, "Trüf mantarına yeni başladım. Sürece ilk başta köpeğim Rufi’yi sahiplenerek başladım. Alelade trüf mantarı avcılığına başlayın diyemiyorsunuz. Önce trüf avcılığını yapan biriyle tanışmış olmanız gerekiyor çünkü öğrenilecek çok fazla detay var. Eşim ve ben doğada gezmeyi zaten çok seviyorduk. Trüfün 70 bin lira gibi fiyatı olduğunu öğrenince bu benim için daha da cazip hale gelmeye başladı. Heyecanlıyız, inşallah ilk trüfümü de bulduğum zaman benim için de iyi olacak" ifadelerini kullandı.

IHA Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarı, özel eğitimli köpekler aracılığıyla hasat ediliyor. Yılın 12 ayı boyunca farklı bölgelerde toplanabilen mantarın kilogramı 70 bin liradan alıcı buluyor.

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