Uzman Çavuş Ersin Sarıarslan (34), Bosna Hersek'te merdivenden düşerek ağır yaralandıktan sonra 45 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Yaşam mücadelesini kaybetti
Erzurum'da görevli olduğu belirtilen Sarıarslan, Bosna Hersek'teki kazanın ardından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Sarıarslan, 45 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Cenaze töreni Çubuk'ta düzenlendi
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Sarıarslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki babaevine getirildi.
Helallik alınmasının ardından cenaze, Merkez Camisi'ne götürüldü.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının sonrasında Sarıarslan, Kızılcahamam ilçesindeki Yıldırım Çatak Mahallesi'nde toprağa verildi.
Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, askeri yetkililer, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.
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