Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş sürecine ilişkin güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Çiftçi, Suriye sahasında meydana gelen yeni gelişmelerin ardından gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

Bakan Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada Suriye'de oluşan yeni şartların geri dönüş rakamlarına doğrudan yansıdığını vurguladı. Çiftçi'nin paylaştığı verilere göre, 9 Aralık 2024 tarihinden 31 Ekim 2026 tarihine kadar geçen süreçte tam 775 bin 389 Suriyeli, gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönüş yaptı.

Son dönemdeki bu hareketlilikle birlikte Türkiye'den Suriye'ye gerçekleşen kümülatif geri dönüş verileri de güncellendi. Bakan Çiftçi, son rakamların eklenmesiyle birlikte bugüne kadar ülkesine dönen toplam Suriyeli sayısının 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştığını ifade etti.

Reklam Reklam

Dünya

Suriye’nin yeniden inşa faturası 216 milyar dolara ulaşıyor: Yıkımın boyutu ortaya çıktı

Gündem

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye’ye geliyor