Ankara’da Balım Sultan Sohbetleri’nde Adıyaman yöresi sürekleri ele alındı

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Esma Ersin, Adıyaman yöresinin köklü inanç ve kültür mirasının yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Ersin, farklı yörelerin süreklerinin ortak değerler etrafında buluşmaya katkı sunduğunu ifade etti. Programa gösterilen ilgi ve katılımlarından dolayı tüm canlara teşekkür etti.