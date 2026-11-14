Ankara’da Balım Sultan Sohbetleri’nde Adıyaman yöresi sürekleri ele alındı

Başkanlık Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin’in yanı sıra Adıyaman’dan gelen canlar ve Ankara’da yaşayan Alevi-Bektaşi inanç mensupları katıldı.
Programda, Adıyaman yöresinin tarihsel birikimi, Alevi-Bektaşi inanç geleneği ve kültürel değerleri ele alındı. Programın konuşmacıları arasında yer alan Adıyamanlı Alevi Dedesi Mehmet Ali Tutal, inanç yolunun tarihine, temel değerlerine ve kültürel mirasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Mehmet Ali Tutal’ın açılış niyazının ardından yaşlı ve genç semah ekiplerinin yer aldığı Cem erkânı gerçekleştirildi. Program boyunca gülbengler okundu, deyişler seslendirildi ve niyazlara eşlik edildi.
Farklı kuşakları ortak inanç ve kültür değerleri etrafında buluşturan etkinlik, birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajlarıyla tamamlandı.
Balım Sultan Sohbetleri programlarıyla Anadolu’nun farklı yörelerine ait Alevi-Bektaşi süreklerinin, inanç geleneklerinin ve kültürel zenginliklerinin ele alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.
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