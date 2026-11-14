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Ankara’da Balım Sultan Sohbetleri’nde Adıyaman yöresi sürekleri ele alındı

17:29, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Balım Sultan Sohbetleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Balım Sultan Sohbetleri, bu kez Adıyaman yöresinin köklü inanç geleneklerini gündeme taşıdı. Cem erkânı, semahlar ve deyişlerle kültürel miras gelecek kuşaklara aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen Balım Sultan Sohbetleri’nin yedinci programı,
"Adıyaman Yöresi Sürekleri"
 başlığıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Başkanlık Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin’in yanı sıra Adıyaman’dan gelen canlar ve Ankara’da yaşayan Alevi-Bektaşi inanç mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Esma Ersin, Adıyaman yöresinin köklü inanç ve kültür mirasının yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Ersin, farklı yörelerin süreklerinin ortak değerler etrafında buluşmaya katkı sunduğunu ifade etti. Programa gösterilen ilgi ve katılımlarından dolayı tüm canlara teşekkür etti.

Programda, Adıyaman yöresinin tarihsel birikimi, Alevi-Bektaşi inanç geleneği ve kültürel değerleri ele alındı. Programın konuşmacıları arasında yer alan Adıyamanlı Alevi Dedesi Mehmet Ali Tutal, inanç yolunun tarihine, temel değerlerine ve kültürel mirasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Mehmet Ali Tutal’ın açılış niyazının ardından yaşlı ve genç semah ekiplerinin yer aldığı Cem erkânı gerçekleştirildi. Program boyunca gülbengler okundu, deyişler seslendirildi ve niyazlara eşlik edildi.

Farklı kuşakları ortak inanç ve kültür değerleri etrafında buluşturan etkinlik, birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajlarıyla tamamlandı.

Balım Sultan Sohbetleri programlarıyla Anadolu’nun farklı yörelerine ait Alevi-Bektaşi süreklerinin, inanç geleneklerinin ve kültürel zenginliklerinin ele alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

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Başlıklar :ankaraadıyamanalevi-bektaşibalım sultan sohbetleri
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Ankara’da Balım Sultan Sohbetleri’nde Adıyaman yöresi sürekleri ele alındı
Balım Sultan Sohbetleri
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