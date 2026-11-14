Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu alarm: İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili olacak

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pazar günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın kıyıları, Malatya, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde yağış görülecek.





Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.