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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu alarm: İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili olacak

10:14, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere 11 il için sarı kodlu uyarı geldi. Lodos fırtınasının ardından megakentte gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklık, kuzeyli rüzgarın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece 11 dereceye kadar gerileyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege Bölgesi'nin Aydın ve Denizli dışındaki kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in Gümüşhane ve Bayburt dışındaki bölgeleri ile Konya, Karaman, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı verilen iller şöyle:

• İstanbul

• Balıkesir

• Bilecik

• Bursa

• Çanakkale

• Edirne

• Kırklareli

• Kocaeli

• Sakarya

• Tekirdağ

• Yalova

RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek. Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney yönlerden esecek rüzgarın, saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.


Öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde rüzgarın yön değiştirmesi ve kuzey ile kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.


Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.


İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECEDEN FAZLA DÜŞECEK

İstanbul'da sabah saatlerinde 16-17 derece civarında ölçülen hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 20-22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak megakentte bahar havası uzun sürmeyecek.


Saat 15.00 itibarıyla rüzgarın kuzey yönüne dönmesiyle birlikte sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak. Saat 18.00'de 13 dereceye kadar gerilemesi beklenen hava sıcaklığı, gece yarısında ise 11-12 derece seviyelerine inecek.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pazar günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın kıyıları, Malatya, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde yağış görülecek.


Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİNE DİKKAT

Çarşamba günü de yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun Siirt dışındaki illeri ile Konya ve Ankara'nın batısı, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Perşembe gününden itibaren ise yağışlı hava yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürecek. Birçok bölgede aralıklarla yağmur ve sağanak, bazı noktalarda ise gök gürültülü sağanak görülecek.


SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE GERİLEYECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise özellikle kuzey kesimlerde sıcaklıkların azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Başlıklar :sağanakfırtınaistanbulhava durumumeteoroloji
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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu alarm: İstanbul'da fırtına ve sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege Bölgesi'nin Aydın ve Denizli dışındaki kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in Gümüşhane ve Bayburt dışındaki bölgeleri ile Konya, Karaman, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı verilen iller şöyle:

• İstanbul

• Balıkesir

• Bilecik

• Bursa

• Çanakkale

• Edirne

• Kırklareli

• Kocaeli

• Sakarya

• Tekirdağ

• Yalova

RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek. Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney yönlerden esecek rüzgarın, saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.


Öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde rüzgarın yön değiştirmesi ve kuzey ile kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.


Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.


İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECEDEN FAZLA DÜŞECEK

İstanbul'da sabah saatlerinde 16-17 derece civarında ölçülen hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 20-22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak megakentte bahar havası uzun sürmeyecek.


Saat 15.00 itibarıyla rüzgarın kuzey yönüne dönmesiyle birlikte sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak. Saat 18.00'de 13 dereceye kadar gerilemesi beklenen hava sıcaklığı, gece yarısında ise 11-12 derece seviyelerine inecek.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pazar günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın kıyıları, Malatya, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde yağış görülecek.


Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİNE DİKKAT

Çarşamba günü de yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun Siirt dışındaki illeri ile Konya ve Ankara'nın batısı, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Perşembe gününden itibaren ise yağışlı hava yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürecek. Birçok bölgede aralıklarla yağmur ve sağanak, bazı noktalarda ise gök gürültülü sağanak görülecek.


SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE GERİLEYECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise özellikle kuzey kesimlerde sıcaklıkların azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


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