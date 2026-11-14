MEB'den sınavlarda devrim gibi karar: Artık yapay zeka kullanılabilecek

Düzenlemeyle resmî ve özel okullardaki sınav uygulamalarından ülke genelinde gerçekleştirilen ortak yazılılara, ulusal ve uluslararası izleme çalışmalarından dijital teknolojilerin kullanımına kadar birçok başlıkta yeni esaslar belirlendi.
Sınavlarda yapay zekâ dönemi başlıyor
Yeni yönetmeliğin öne çıkan değişikliklerinden biri, yapay zekâ teknolojilerinin ölçme ve değerlendirme süreçlerine dahil edilmesi oldu.
Öte yandan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin tamamı veya bir bölümü, MEB tarafından uygun görülen dijital sistemler üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Böylece sınav ve değerlendirme süreçlerinde dijital araçların kullanım alanı genişletilmiş oldu.
Öğrenci ve okullar arasında sınav sıralaması yapılamayacak
Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise sınav sonuçlarının hangi amaçlarla kullanılabileceğine ilişkin oldu.
Yeni hükme göre ölçme ve değerlendirme uygulamalarından elde edilen veriler kullanılarak öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında sıralama ve başarı karşılaştırması yapılamayacak.
Bunun yerine sınav sonuçlarının öğrencilerin öğrenme süreçlerini takip etmek, eksik kaldıkları konuları tespit etmek ve eğitim kalitesini geliştirmek amacıyla kullanılması esas alınacak.
Ülke geneli ortak sınavlarda yeni düzenleme
MEB, ülke genelinde gerçekleştirilecek ortak yazılı sınavların planlanmasına ilişkin kuralları da yeniden belirledi.
Hangi sınıf seviyelerinde ve hangi derslerden ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacağı, öğretim yılının başında Bakanlık tarafından açıklanacak. Sınavlarda sorulacak konuların ve soru dağılımlarının yer aldığı tablolar da hazırlanarak öğrencilere önceden duyurulacak.
Bakanlık tarafından ülke genelinde ortak yapılmasına karar verilen sınavların dışında kalan yazılılar ise okul geneli ortak yazılı sınav kapsamında uygulanacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte MEB, sınavların planlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin kuralları güncelleyerek eğitimde ölçme ve değerlendirme sisteminin kapsamını yeniden şekillendirdi.
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