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MEB'den sınavlarda devrim gibi karar: Artık yapay zeka kullanılabilecek

10:00, 14/11/2026, Cumartesi
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Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sınav sorularının hazırlanmasından değerlendirilmesine kadar her şey değişiyor. Üstelik okullar ve öğrenciler için kritik bir yasak da getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
, eğitim kurumlarında uygulanan ölçme ve değerlendirme sisteminin işleyişini değiştiren yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu.
Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle resmî ve özel okullardaki sınav uygulamalarından ülke genelinde gerçekleştirilen ortak yazılılara, ulusal ve uluslararası izleme çalışmalarından dijital teknolojilerin kullanımına kadar birçok başlıkta yeni esaslar belirlendi.

Sınavlarda yapay zekâ dönemi başlıyor

Yeni yönetmeliğin öne çıkan değişikliklerinden biri, yapay zekâ teknolojilerinin ölçme ve değerlendirme süreçlerine dahil edilmesi oldu.

Bakanlığın uygun bulduğu yapay zekâ araçları, sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında kullanılabilecek. Bu uygulamayla soru hazırlama ve değerlendirme çalışmalarının desteklenmesi, süreçlerin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Öte yandan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin tamamı veya bir bölümü, MEB tarafından uygun görülen dijital sistemler üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Böylece sınav ve değerlendirme süreçlerinde dijital araçların kullanım alanı genişletilmiş oldu.

Öğrenci ve okullar arasında sınav sıralaması yapılamayacak

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer değişiklik ise sınav sonuçlarının hangi amaçlarla kullanılabileceğine ilişkin oldu.

Yeni hükme göre ölçme ve değerlendirme uygulamalarından elde edilen veriler kullanılarak öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında sıralama ve başarı karşılaştırması yapılamayacak.

Bunun yerine sınav sonuçlarının öğrencilerin öğrenme süreçlerini takip etmek, eksik kaldıkları konuları tespit etmek ve eğitim kalitesini geliştirmek amacıyla kullanılması esas alınacak.

Ülke geneli ortak sınavlarda yeni düzenleme

MEB, ülke genelinde gerçekleştirilecek ortak yazılı sınavların planlanmasına ilişkin kuralları da yeniden belirledi.

Hangi sınıf seviyelerinde ve hangi derslerden ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacağı, öğretim yılının başında Bakanlık tarafından açıklanacak. Sınavlarda sorulacak konuların ve soru dağılımlarının yer aldığı tablolar da hazırlanarak öğrencilere önceden duyurulacak.

Bakanlık tarafından ülke genelinde ortak yapılmasına karar verilen sınavların dışında kalan yazılılar ise okul geneli ortak yazılı sınav kapsamında uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte MEB, sınavların planlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin kuralları güncelleyerek eğitimde ölçme ve değerlendirme sisteminin kapsamını yeniden şekillendirdi.

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Başlıklar :milli eğitim bakanlığımebresmî gazeteyapay zeka
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MEB'den sınavlarda devrim gibi karar: Artık yapay zeka kullanılabilecek
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