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Tarihi sömürgecilerin diliyle anlatmıyoruz

Merve Safa Akıntürk04:00, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim müfredatında yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Eğitimin sömürgesizleştirilmesini sınıflarımıza taşırken işe de tarihimizi yeniden kendi dilimizle anlatmaktan başladık” diyen Tekin, geçmişini başkalarının kavramlarıyla öğrenen nesillerin bu kavramların taşıdığı hükümleri de benimsediğini belirtti.

Öğrencilerin Anadolu’yu yakıp yıkan, Kudüs’ü kana bulayan orduların yürüyüşünü yıllarca “sefer”, soykırımların ve sömürgeciliğin yaşandığı dönemi ise “keşif” olarak öğrendiğini ifade eden Tekin, Türkistan ve Adalar Denizi isimlerinin kullanımına da değindi. Bakan Tekin, “Biz o dili değiştirdik, hem de bir düşünce alışkanlığını kökünden değiştirmenin ağırlığını bilerek” dedi. Tekin, “Asılsız Ermeni iddialarını da gerçek mahiyetiyle anlattık” şeklinde konuştu.

ATATÜRK ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Müfredatta “Millî Mücadele” ifadesinin tercih edilmesi nedeniyle Atatürk’ün okullardan silinmeye çalışıldığı yönünde eleştirilere maruz kaldıklarını hatırlatan Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de Nutuk’ta aynı kavramı kullandığını söyledi.

“2025’İ GÖRDÜK”

Tekin, Türkiye’nin PISA sonuçlarında fen bilimleri, okuma ve matematik alanlarında önemli ilerleme kaydettiğini belirtti. Türkiye’nin 2025’te ilk kez fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktığını söyleyen Tekin, 2015-2025 döneminde üç alanda birden performansını artıran tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu vurguladı.


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Başlıklar :Yusuf TekinTBMMEğitim
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Tarihi sömürgecilerin diliyle anlatmıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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