Ara tatil bugün başlıyor

Öğretmenlerin de 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek. Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.
Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi tamamlanacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027'de başlayacak.
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