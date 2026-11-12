17 milyon öğrenci için ilk ara tatil başlıyor: İşte 2026-2027 meb tatil takvimi

Türkiye’deki STK’lar gençlerin sadece yüzde 10'una ulaşıyor: Altı yıldır değişmeyen tabloda sorun 'iletişimsizlik' mi?

Yaklaşık 85 gençlik STK’sını çatısı altında toplayan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) ADA Araştırma’ya yaptırdığı “Türkiye’nin Gençleri 2026 Saha Araştırması” kamuoyuna sunuldu. 15-30 yaş arası 8.103 gençle, 34 ilde, 3 Mart-20 Nisan 2026 tarihleri arasında yüz yüze ve telefonla görüşülen çalışma, gençliğin STK’larla ilişkisinden dindarlığa, sosyal medyadan mutluluk tarifine kadar geniş bir tablo çiziyor. Hazırlanan verilere göre gençlerin yalnızca %10,7'si bir STK’ya üye ya da gönüllü. STK’lı gençler arasında aktif görev alanların payı %40,1'den %27,5'e geriledi. 8.103 gençle yapılan araştırmada gençlerin %46,5'i mutlu, başarıyı mutluluk olarak tanımlayanlar (%34,3) kariyeri (%30,1) geride bıraktı. İbadetlerinin tümünü yerine getirmeye çalışanlar %35,6'dan %21,4'e indi. Rapor değerlendirme kısmında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kamuoyunun önünde bulunan kişilerin gençler üzerindeki etkilerine değinerek; sorumluluğun yalnızca sosyal medya içerik üreticileriyle sınırlı olmadığı vurgusuyla "herkesin biraz daha sorumlu davranmasına ihtiyacımız yok mu?" ifadelerini kullandı.