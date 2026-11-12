17 milyon öğrenci için ilk ara tatil başlıyor: İşte 2026-2027 meb tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre milyonlarca öğrenci ve öğretmen için birinci dönem molası başlıyor. Öğrenciler yarın çalacak son ders zilinin ardından tatile çıkarken, öğretmenler ise mesleki çalışmalarını çevrim içi ortamda tamamlayacak.
İLK ARA TATİL HAFTA SONLARIYLA 9 GÜN SÜRECEK
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Ara tatil öncesi son derslerine yarın (Cuma) girecek olan yaklaşık 17 milyon öğrenci, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarının da eklenmesiyle toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. Okullarda ders zili 23 Kasım Pazartesi günü yeniden çalacak.
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI ÖBA ÜZERİNDEN YAPILACAK
Öğrencilerin tatilde olduğu süreçte öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütülecek seminer programı, 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık kalacak.
YARIYIL VE İKİNCİ DÖNEM TATİL TARİHLERİ DE NETLEŞTİ
MEB'in resmi çalışma takvimine göre eğitim öğretim yılının geri kalanındaki tatil ve dönem tarihleri şu şekilde planlandı:
- Birinci Dönem Sonu:22 Ocak 2027 Cuma
- Yarıyıl Tatili (15 Tatil):25 Ocak 2027 Pazartesi – 5 Şubat 2027 Cuma
- İkinci Dönem Başlangıcı:8 Şubat 2027 Pazartesi
- İkinci Dönem Ara Tatili:8 Mart 2027 Pazartesi – 12 Mart 2027 Cuma
- Yaz Tatili (Kapanış):25 Haziran 2027 Cuma
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