09/11/2026, Pazartesi08:50
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
31

Bildirimler

Babasının 'her şeyini kaybedersin' dediği işe girdi09 Kasım 2026 08:35 PazartesiSON DAKİKA
Son kullanma tarihi geçen kanser ilaçlarını piyasaya süren 15 kişi gözaltına alındı09 Kasım 2026 08:19 PazartesiSON DAKİKA
Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşullarının ardından taşımalı eğitime ara verildi09 Kasım 2026 07:32 PazartesiSON DAKİKA
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi 70 yaşında yaşamını yitirdi.08 Kasım 2026 23:38 PazarSON DAKİKA
170 bin kişiye su sağlıyordu08 Kasım 2026 23:19 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldıTürkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındıCOP31 zirvesi yarın başlıyor 📌Dünyanın gözü 11 gün boyunca Antalya'da olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamazAltın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler

İki ilimizde eğitime 1 gün ara verildi

07:29, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:07, 09/11/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bazı illerde taşımalı eğitime ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşullarının ardından Van'ın 7 ilçesinde, Trabzon'un ise Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Van'ın Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilçede etkisini sürdüren kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Trabzon'un 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara

Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim bugün yapılamayacak.


Gündem
İstanbul’da kar yağışı için yeni tahmin: Uzman isim kar ve sıcaklık beklentisini açıkladı
Gündem
Lapa lapa kar geliyor: 18 il dondurucu soğuklar ve fırtınaya teslim olacak

Başlıklar :Çaldıran ilçesiGürpınarVanMuradiyeTuşbaİpekyoluTrabzon
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

İki ilimizde eğitime 1 gün ara verildi
Bazı illerde taşımalı eğitime ara verildi.
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet