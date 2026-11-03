Eğitimde yeni yüzyılın yol haritası belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında özel oturum düzenlendi. Toplantıda, eğitim sisteminin geleceğine yönelik 5 maddelik “100. Yıl Kararları” oy birliğiyle kabul edildi.

MİLLİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKAN NESİLLER

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu'nun Türk eğitim sisteminin gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu çalışmaların en önemli sonuçlarından biri olduğunu söyledi. Yeni modelle eğitim programlarının beceri temelli hale getirildiğini ve çağın ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilen dinamik bir yapıya geçildiğini anlatan Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin meyvelerini almaya başladık” dedi. Tekin, 2029 yılında yapılacak PISA değerlendirmesinde de modelin etkisiyle daha başarılı sonuçlar almayı beklediklerini ifade etti. Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Tekin, milli ve manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekti. Tekin, “Bizim yapmamız gereken ana iş şu; Talim ve Terbiye Kurulu kurulurken de parlamentoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği amaca matuf bir şekilde çalışması açısından milli birliğimizi, beraberliğimizi, devletimizi, Cumhuriyet'i, değerlerimizi sahiplenecek bir kuşak yetiştirmek bizim ana işlevimiz. Bundan taviz verirsek, bunu yapamazsak biz de görevimizi yapmamış oluruz” diye konuştu.

5 MADDELİK KARAR OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Toplantıda kabul edilen “100. Yıl Kararları”nda, 1921'de Atatürk'ün başkanlığında toplanan Birinci Maarif Kongresi'nin tarihi önemine dikkat çekildi. Bağımsızlığın yalnızca askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda değil, eğitim, kültür ve dil alanlarında da korunması gerektiği vurgulandı. Kararlarda, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 1926'dan bu yana milli eğitim sistemine yön veren rolü hatırlatılırken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin geleceğe yönelik bir eğitim manifestosu olduğu belirtildi. Yeni kuşakların bilgi, düşünce, beceri, erdem ve estetik alanlarında yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi hedefi öne çıkarıldı. Eğitimin bir milli güvenlik meselesi olduğu vurgulanan kararlarda, güçlü bir geleceğin dil ve düşünce alanında verilecek mücadeleyle inşa edilebileceği ifade edildi. Kurulun çalışmalarını bilimsellik, objektiflik ve milli hassasiyetler doğrultusunda sürdürmesinin önemi kaydedildi.

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