ÖSYM hafta sonu 4 sınav düzenleyecek

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2026-Sayıştay Eleme) 31 Ekim Cumartesi günü, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 2'nci Dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Diş Hekimliği 2'nci Dönem) ve Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (KPSS-DHBT) ise 1 Kasım Pazar günü yapılacak.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI 4 İLDE YAPILACAK

Sayıştay Eleme Sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) elektronik ortamda uygulanacak. Sınavda 40 salon kullanılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara Genel Yetenek Testi'nden 35, Genel Kültür Testi'nden 10, Alan Bilgisi kapsamında ise İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testlerinin her birinden 15'er soru yöneltilecek. Toplam 140 dakika cevaplama süresi verilecek sınav, saat 16.05'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylara 30 dakika ilave süre verilecek. Sınava; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokullardan mezun olan 4 bin 306 aday katılacak. Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Eleme sınavında başarılı olan adayların katılacağı klasik usuldeki yazılı sınav ise 26-27 Aralık'ta Ankara'da basılı ortamda gerçekleştirilecek.

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVLARI PAZAR GÜNÜ

DUS 2'nci Dönem sınavı Ankara, İstanbul ve İzmir'de, STS Diş Hekimliği 2'nci Dönem sınavı ise yalnızca Ankara'da yapılacak. DUS için 24 bina ve 552 salon, STS Diş Hekimliği için ise 1 bina ve 32 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavlarda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. STS Diş Hekimliği 2'nci Dönem sınavında 120 soru, DUS 2'nci Dönem sınavında ise Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) kapsamında toplam 120 soru yer alacak. Sınavlar saat 12.45'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakikaya kadar ilave sürelerinden yararlanabilecek. STS Diş Hekimliği 2'nci Dönem sınavına, yurt dışında diş hekimliği alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak amacıyla YÖK'e başvuran adaylar katılacak. Adayların sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekecek. DUS 2'nci Dönem sınavına 11 bin 835, STS Diş Hekimliği 2'nci Dönem sınavına ise 639 aday katılacak.

KPSS MARATONU DHBT İLE TAMAMLANACAK

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınava 147 bin 844 aday katılacak. Türkiye genelinde 30 ildeki 35 sınav merkezinde düzenlenecek sınav için 311 bina ve 6 bin 185 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav, 40 sorudan oluşacak. Adaylara 60 dakika cevaplama süresi verilecek sınav, saat 11.15'te sona erecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave süre kullanabilecek. KPSS-DHBT sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık tutulacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden ulaşabilecek.

SINAVLARDA 20 BİN 111 GÖREVLİ BULUNACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlarda toplam 20 bin 111 kişinin, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla ise 1951 emniyet personelinin görev yapacağını bildirdi. KPSS-DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katıldığını belirten Ersoy, adayların 49 bin 40'ının ortaöğretim, 36 bin 367'sinin ön lisans, 62 bin 437'sinin ise lisans düzeyinde sınava gireceğini ifade etti. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, bu haktan 600 adayın yararlandığını belirtti. Ersoy ayrıca, başvuru yapan 580 engelli adayın sınavlarda mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti. Bu yıl ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde tüm alanlarda KPSS uygulamalarının gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) ile başlayan süreç DHBT ile tamamlanmış olacak. EKPSS, Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumu, Alan Bilgisi Oturumları, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT uygulamaları gerçekleştirildi. Katkılarından dolayı tüm görevlilere teşekkür ediyor, adaylara da başarılar diliyorum" dedi.

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