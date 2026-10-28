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Maarif Platformu’ndan Ortak Yazılı Sınav Sistemi için değerlendirme: Öğretmenlerin ihtiyaçları da gözetilmeli

Maarif Platformu’ndan Ortak Yazılı Sınav Sistemi için değerlendirme: Öğretmenlerin ihtiyaçları da gözetilmeli

14:15, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Maarif Platformu’ndan Ortak Yazılı Sınav Sistemi için değerlendirme: Öğretmenlerin ihtiyaçları da gözetilmeli
Maarif Platformu, Ortak Yazılı Sınav Sistemi Uygulama Kılavuzu ile ilgili değerlendirme raporu hazırladı.

Maarif Platformu tarafından hazırlanan raporda, Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nin öğrenme süreçlerini destekleme potansiyeline dikkat çekilirken öğretmenlerin iş yükü, mesleki deneyimi ve engelli öğretmenlerin erişilebilirlik ihtiyaçlarının da uygulama sürecinde dikkate alınması önerildi. Raporda, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin öğrencilerin gelişimini destekleyecek şekilde çeşitlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Maarif Platformu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Ekim 2026’da yayımlanan Ortak Yazılı Sınav Sistemi Uygulama Kılavuzu’nu ele alan bir değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, yeni sistemin eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerine getirdiği yenilikler incelenirken uygulamanın daha verimli ve kapsayıcı hâle getirilmesine yönelik öneriler de paylaşıldı.

Ölçme ve değerlendirmede farklı yöntemlere ihtiyaç var

Raporda, açık uçlu soruların kullanılması ve öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin daha erken belirlenmesi, sistemin olumlu hedefleri arasında gösterildi. Bununla birlikte, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yalnızca sınav sonuçları ve puan verileriyle sınırlı kalmaması gerektiği ifade edildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin beceri temelli ve süreç odaklı yaklaşımına dikkat çekilen raporda, öğrencilerin gelişimini daha kapsamlı değerlendirebilmek için proje çalışmaları, performans görevleri, gözlem, portfolyo ve öz değerlendirme gibi araçların da etkin biçimde kullanılması önerildi.

Öğretmenlerin iş yükü gündemde

Raporda öne çıkan başlıklardan biri de soru bazlı puan girişinin öğretmenlerin iş yüküne olası etkileri oldu.

Özellikle öğrenci sayısının ve ders yükünün yüksek olduğu okullarda her öğrencinin her soruya ilişkin puanının sisteme ayrı ayrı girilmesinin zaman alabileceği belirtildi. Raporda, örnek bir hesaplama üzerinden bu işlemlerin bazı durumlarda yıllık binlerce kayda ulaşabileceğine dikkat çekildi.

Engelli öğretmenler için erişilebilirlik önerisi

Değerlendirme raporunda, OYSS uygulamasında engelli öğretmenlerin ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Mevcut kılavuzda özel gereksinimli öğrenciler için bazı düzenlemeler bulunmasına karşın sistemi uygulayacak engelli öğretmenlere yönelik özel hükümlerin yer almadığına işaret edilen raporda, özellikle görme engelli öğretmenlerin dijital ekranlar, soru içerikleri, öğrenci cevap kâğıtları ve puan giriş süreçlerinde karşılaşabileceği güçlükler ele alındı.

Okul temelli değerlendirme ve mesleki iş birliği

Maarif Platformu’nun raporunda, okul temelli değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi de önemli bir başlık olarak yer aldı. Öğretmenlerin mesleki deneyimlerinden daha fazla yararlanılması için zümreler arasında ortak puanlama ölçütlerinin geliştirilmesi ve örnek öğrenci çalışmalarının birlikte değerlendirilmesi önerildi.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi de öneriler arasında

Raporda, eğitim sistemindeki sınav odaklı yaklaşımın dengelenmesi için mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerektiği de ifade edildi. Mesleki eğitimin akademik eğitimle eşit saygınlığa sahip bir seçenek hâline gelmesinin, gençlerin farklı alanlarda yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayabileceği belirtildi.

Uygulamanın geliştirilmesi için somut öneriler

Maarif Platformu, raporunda OYSS’nin daha işlevsel ve kapsayıcı hâle getirilmesi amacıyla çeşitli öneriler sıraladı. Bunlar arasında soru bazlı veri girişine alternatiflerin geliştirilmesi, soru havuzunun öğretmenlere destek sağlayacak biçimde düzenlenmesi, engelli öğretmenler için erişilebilirlik tedbirlerinin alınması ve sistemin farklı okul türlerinde pilot uygulamalarla değerlendirilmesi yer aldı.

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Başlıklar :Maarif PlatformuÖğretmenOrtak Yazılı Sınav Sistemi
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