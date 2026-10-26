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Fırsatçılar gözünü MEB’in yeni sınav sistemine dikti: Özel ders reklamına yönlendiriyorlar

Fırsatçılar gözünü MEB’in yeni sınav sistemine dikti: Özel ders reklamına yönlendiriyorlar

10:48, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:49, 26/10/2026, Pazartesi
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Fırsatçılar gözünü MEB’in yeni sınav sistemine dikti: Özel ders reklamına yönlendiriyorlar
Öğrencilerin sınav merakını reklama çevirdiler! OYSS adıyla dikkat çeken site

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) için hazırlıklar sürerken, sistemin adını kullanan bir internet sitesi gündeme geldi. MEB’in resmî soru havuzundan alınmış izlenimi veren örnek soruların yer aldığı sitede, öğrenciler ücretli özel ders paketlerine yönlendiriliyor.

Millî Eğitim Bakanlığının okullardaki yazılı sınavlarda ortak standart oluşturmak amacıyla hazırladığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişime açılıyor. Sistemin ilk uygulaması kapsamında birinci dönem birinci yazılı sınavlarının 3-13 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Ancak sistem henüz kullanıma sunulmadan OYSS adını kullanan bir internet sitesinin ortaya çıkması dikkat çekti. Arama motorlarında MEB’in resmî sayfasının yakınında görünen site, yeni sınav sistemi hakkında bilgi ve örnek soru arayan öğrencilerin karşısına çıkıyor.

MEB’İN SORULARI GİBİ SUNULUYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sitede öğrencilerden sınıf ve ders seçmeleri isteniyor. Ardından sınav senaryoları ve açık uçlu sorular üzerinden içerikler sunuluyor. Ancak sitedeki örneklerin MEB’in resmî soru havuzundan alınmadığı, bazı soruların site tarafından hazırlandığı belirtiliyor.

Bakanlık, soru havuzundaki bütün soruların öğretmenlerin erişimine açılmayacağını açıklamıştı. Yaklaşık 8 bin sorudan oluşan havuzun tamamı yerine, öğretmenlerin sınavlarda kullanmak üzere seçilen sorulara erişebilmesi öngörülüyor.

SINAVDA 4 SORU HAVUZDAN, 2 SORU ÖĞRETMENDEN

Bakanlığın verdiği bilgilere göre altı sorudan oluşan bir yazılı sınavda dört soru ortak soru havuzundan seçilecek, diğer iki soruyu ise öğretmen hazırlayacak. Öğretmenlerin gerekli gördüklerinde havuzdan seçilen sorularda değişiklik yapabilmesi de mümkün olacak.

Buna karşın söz konusu internet sitesinde, MEB’in tüm senaryolarına ve örnek sorularına erişilebildiği izlenimi oluşuyor. Bu durum, öğrencilerin sitedeki içerikleri resmî sınav materyalleriyle karıştırmasına yol açabilecek bir görünüm ortaya çıkarıyor.

OYSS ARAMASI YAPAN ÖĞRENCİLERİN KARŞISINA ÖZEL DERS ÇIKIYOR

Sitenin dikkat çeken bir diğer yönü ise ücretli eğitim hizmetlerine yönelik reklamlar. Sayfada çevrim içi canlı dersler, grup dersleri, çalışma föyleri ve öğretmen geri bildirimi gibi hizmetleri içeren özel ders paketleri tanıtılıyor.

Böylece OYSS hakkında bilgi edinmek ve örnek soru incelemek isteyen öğrenciler, ücretli özel ders hizmetlerine yönlendirilebiliyor.

BAKANLIKTAN RESMÎ KANALLAR UYARISI

Bakanlık kaynakları, OYSS hakkında araştırma yapan öğrencilerin bu tür internet sitelerini resmî kaynaklarla karıştırmaması gerektiğine dikkat çekti. Doğru ve güncel bilgiye ulaşmak isteyen öğrenci ve velilere MEB’in resmî iletişim kanallarını takip etmeleri tavsiye edildi.


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Başlıklar :mebmillî eğitim bakanlığıoyss
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