20 bin liseli daha tarihle buluşacak

Protokol imza törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç katıldı. Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen törende, öğrencilerin tarihi olayları yerinde öğrenmelerini ve geçmişle bugün arasında bağ kurmalarını amaçlayan projenin yeni dönemine ilişkin protokol hayata geçirildi. Protokol kapsamında Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 26 Ekim-30 Haziran 2027 tarihleri arasında 20 bin lise öğrencisini ağırlayacak.

MİLLETİN VİCDANI SUSTURULMAZ

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, törendeki konuşmasında Türkiye’nin millî egemenlik tecrübesinin tarihî derinliğine dikkat çekerek Meşrutiyet’ten Millî Mücadele’ye, TBMM’nin açılışından Cumhuriyet’e uzanan sürecin, milletin kendi geleceğinde söz sahibi olma iradesini yansıttığını belirtti. 27 Mayıs 1960 darbesinin demokrasi hafızasında açtığı yaralara değinen Yentür, “Yassıada, milli iradenin uğradığı kesintinin hafızamızdaki adıdır. Milletin iradesi susturulsa da vicdanı susmaz. Tarih şuuru, geçmişte ne olduğunu bilmekle başlar, yaşananların geleceğe yüklediği sorumluluğu kavramakla olgunlaşır. Gençlerimize bırakmak istediğimiz miras, hakikati araştıran bir akıl, haksızlık karşısında susmayan bir vicdan ve millet iradesini aziz bilen bir şuurdur” dedi.

TOPLUMSAL BİLİNÇ AÇISINDAN ÖNEMLİ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: “İstanbul’da 15 milyon insanın yanıbaşında demokrasinin ayaklar altına alındığı bir tarihi yapı bulunuyor. Pek çok vatandaşımız bunu bilmiyor. Bu nedenle öğrencilerimizin Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret ederek burada eğitim almaları toplumsal bilinç açısından oldukça önemli bir adım.”

TARİHİ HAFIZA GENÇLERE EMANET

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak da adanın genç kuşaklarla tarih arasında kurduğu bağa dikkat çekti: “Attığımız imzayla 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 20 bin öğrenci daha adaya ayak basacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüşen bu yer, bugün, milletimizin hafızasını gençlerine emanet ettiği bir mekandır. Bu nedenle çocuklarımızın görerek, dinleyerek ve düşünerek öğrenebileceği imkanları çoğaltmamız lazım.”

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