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Prof. Dr. Haluk Görgün FSM’nin akademik yılı açılış dersini verdi

Prof. Dr. Haluk Görgün FSM’nin akademik yılı açılış dersini verdi

17:01, 20/10/2026, Salı
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Prof. Dr. Haluk Görgün FSM’nin akademik yılı açılış dersini verdi
Fatih Sultan Mehmet’in Bilim ve Teknoloji Vizyonu FSM’de Geleceğe Taşınıyor

FSM Vakıf Üniversitesi’nin 2026–2027 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Fatih Sultan Mehmet Han’ın ilim ve teknoloji hamiliğine dikkat çekerek tarihsel birikimin millî teknolojinin geleceğine yön verebileceğini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek ise üniversitenin 555 yıllık vakıf mirasını çağdaş bilim ve teknolojiyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2026–2027 Akademik Yılı Açılış Töreni’ni Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla gerçekleştirdi. Üniversitenin 555 yıllık vakıf mirasının ve bilim geleneğinin öne çıktığı törende, Fatih Sultan Mehmet Han’ın ilim ve teknoloji anlayışından günümüzün bilimsel ve teknolojik gelişmelerine uzanan perspektif ele alındı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesinde gerçekleştirilen törene yönetim kadrosu, akademisyenler ve öğrenciler de katılım sağladı.

“555 yıllık miras geleceğe karşı sorumluluk taşıyor”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet Vakfının eğitim hizmetine başlamasının 555. yılının idrak edildiğini belirterek bu tarihsel birikimin günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek

Bir medeniyetin gücünün geçmişte ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra değişen dünyada yeni bilgi, kurum ve imkânlar geliştirebilme kapasitesiyle de ölçüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Şimşek, Fatih Sultan Mehmet Han’ın ilme, bilim insanlarına ve kurumsallaşmaya verdiği önemin bugün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Şimşek, “555 yıllık bir mirasın mensubu olmak, geçmişten güç alırken geleceğe karşı sorumluluk taşımaktır.” diyerek üniversitenin temel hedefinin tarihsel birikimi korumanın ötesine geçmek ve gelecek nesillerin üzerine yeni başarılar inşa edebileceği bir bilim ve eğitim mirası oluşturmak olduğunu kaydetti.

FSM’nin hedefi: Tarihsel birikimi bilimsel üretime dönüştürmek

Bilimsel bilginin teknolojik ve ekonomik değere dönüşmesinin güçlü araştırma altyapılarına, nitelikli insan kaynağına, kurumlar arası iş birliğine ve uzun vadeli araştırma kültürüne bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şimşek, üniversitelerin eğitim ve araştırma anlayışlarını bu dönüşüme göre geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi. FSM’nin akademik geleceğini bu anlayış doğrultusunda şekillendirmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Şimşek, son yıllarda fiziki altyapının geliştirilmesi, akademik kapasitenin güçlendirilmesi ve yeni eğitim alanlarının oluşturulması için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Prof. Dr. Haluk Görgün: “Fatih Sultan Mehmet Han bir ilim ve teknoloji hamisidir”

Törenin açılış dersini veren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Fatih Sultan Mehmet Han’ın tarihsel kişiliğinin yalnızca askerî başarılarla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek onun bilim, mühendislik, sanat ve inovasyonu bir araya getiren yönüne dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün

Fatih Sultan Mehmet Han’ı bir ilim ve teknoloji hamisi olarak hatırlamak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Görgün, İstanbul’un fethinin cesaretin yanı sıra akılcı planlamanın ve teknolojik kapasitenin de zaferi olduğunu söyleyerek, Fatih’in askerî stratejiyi, mühendisliği, ilmi, sanatı ve yenilikçiliği aynı vizyonda buluşturduğunu vurguladı. Görgün, geçmişin birikimini bugünün teknolojisine, bugünün teknolojisini ise geleceğin bağımsızlığına dönüştürmenin önemini vurgulayarak tarihsel mirasın çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmeler için bir ilham kaynağı oluşturduğunu ifade etti.

“Millî Teknoloji Hamlesi’nin sürdürülebilirliği nitelikli insan kaynağına bağlı”

Konuşmasında üniversitelerin savunma sanayisindeki rolüne ayrı bir yer ayıran Prof. Dr. Görgün, teknolojik bağımsızlığın sürdürülebilmesi için yalnızca ürün geliştirmenin yeterli olmadığını, bu ürünleri tasarlayacak, üretecek ve geliştirecek insan kaynağının da yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

FSM Vakıf Üniversitesi’nde mühendislik ve mesleki eğitim alanlarında yürütülen çalışmaların yanı sıra ALUTEAM’in faaliyetlerine de değinen Prof. Dr. Görgün, öğrencilerin teknoloji yarışmalarına ve araştırma projelerine katılımının önemini vurguladı. Öğrencilere mesleki gelişimleri için dört temel tavsiyede bulunan Prof. Dr. Görgün, matematik, yazılım ve veri bilgisi gibi temel alanlarda güçlü bir altyapı oluşturmalarını, sahaya yakın olmalarını, takım ruhunu benimsemelerini ve kendilerine güvenmelerini istedi.


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Başlıklar :FSMFSM Vakıf ÜniversitesiSavunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün
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