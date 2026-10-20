Anasayfa
Gündem
Konya
'Vefa Umresi'nin üçüncü kafilesi Konya’ya döndü

'Vefa Umresi'nin üçüncü kafilesi Konya’ya döndü

16:51, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 16:51, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
'Vefa Umresi'nin üçüncü kafilesi Konya’ya döndü
Konya Havalimanı’nda duygusal anlar yaşandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllere dokunan “Vefa Umresi” projesi kapsamında kutsal topraklara giden üçüncü kafile de umre ibadetini yerine getirmenin huzuruyla Konya’ya döndü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “9 gün boyunca Mekke ve Medine’de ibadetlerini yerine getiren, kutsal mekânları ziyaret eden hemşehrilerimiz güzel hatıralarla Konya’mıza döndü. Rabbim ibadetlerini kabul, dualarını makbul eylesin” dedi. Konya Havaalanında yakınları tarafından sevinçle karşılanan umreciler de çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce umreye gitme imkânı bulamamış büyüklerimiz ve gazilerimiz için hayata geçirilen “Vefa Umresi” projesi kapsamında kutsal topraklara giden üçüncü kafile de Konya’ya döndü.

“BÜYÜKLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNE VESİLE OLUYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Vefa Umresi” programının büyüklerimizin ve kahraman gazilerimizin Mekke ve Medine’yi görme hayalini gerçekleştirmeye devam ettiğini söyledi.

"Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla gönüllere dokunmaya devam etmenin mutluluk yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Vefa Umresi projemizle daha önce kutsal topraklara gitme imkânı bulamamış büyüklerimizin ve bu vatan için fedakârlık gösteren kahraman gazilerimizin umre hayallerini gerçekleştirmelerine vesile oluyoruz. Onların Kâbe-i Muazzama’yı görmelerine, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) mescidinde dua etmelerine ve bu mübarek atmosferi yaşamalarına vesile olmak bizler için büyük bir mutluluk” diye konuştu.

“DUALARINDA KONYA’MIZI VE MİLLETİMİZİ DE ANDILAR”

“Vefa Umresi”nin büyüklerimize duyulan saygı ve minnetin bir ifadesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “9 gün boyunca Mekke ve Medine’de ibadetlerini yerine getiren, kutsal mekânları ziyaret eden hemşehrilerimiz elhamdüllilah güzel hatıralarla Konya’mıza döndü. Bu kutsal yolculuğun manevi yoğunluğunda dualarında Konya’mızı ve milletimizi de andılar. Rabbim ibadetlerini kabul, dualarını makbul eylesin. Bu mübarek yolculuğun hayatlarına huzur ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

UMRECİLER HAVAALANINDA YAKINLARI TARAFINDAN SEVİNÇLE KARŞILANDI

Kutsal topraklardaki ibadet ve ziyaretlerinin ardından sabah saatlerinde Konya’ya dönen umreciler, havalimanında yakınları tarafından sevinç ve özlemle karşılandı.

Umreciler ile aileleri arasında yaşanan kavuşma anlarında duygu dolu görüntüler ortaya çıktı. Yakınlarına sarılarak hasret gideren vatandaşlar, kutsal topraklarda yaşadıkları manevi atmosferi sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Kutsal toprakları görmenin mutluluğunu yaşayan büyüklerimiz de kendilerine böyle anlamlı bir imkanı sunduğu için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a yürekten teşekkür ettiklerini söyledi.

KUTSAL TOPRAKLARIN MANEVİ HAZZIYLA 9 GÜN GEÇİRDİLER

Konyalı umreciler, 9 günlük yolculuğun ilk 6 gününde Mekke’de Kâbe-i Muazzama’yı ziyaret ederek umre ibadetlerini yerine getirdi. Ardından Medine’ye geçen ve burada da 3 gün kalan kafile, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevî başta olmak üzere kutsal mekânları ziyaret ederek, ibadet ve dualarla dolu günler geçirdi.

VEFA UMRESİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Vefa Umresi” projesi kapsamında, her ay kurayla belirlenen 160 kişilik bir kafile kutsal topraklara gönderiliyor. Böylece hayatlarının önemli bir döneminde umre hasreti taşıyan vatandaşlara, ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirme imkânı sunuluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Vefa Umresi Projesi için
“ailetoplum.konya.bel.tr”
adresi üzerinden başvuruları almaya devam ediyor.
Başlıklar :konyaumreKonya Büyükşehir Belediyesi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026