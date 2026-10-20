'Vefa Umresi'nin üçüncü kafilesi Konya’ya döndü

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce umreye gitme imkânı bulamamış büyüklerimiz ve gazilerimiz için hayata geçirilen “Vefa Umresi” projesi kapsamında kutsal topraklara giden üçüncü kafile de Konya’ya döndü.

“BÜYÜKLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNE VESİLE OLUYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Vefa Umresi” programının büyüklerimizin ve kahraman gazilerimizin Mekke ve Medine’yi görme hayalini gerçekleştirmeye devam ettiğini söyledi.

"Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla gönüllere dokunmaya devam etmenin mutluluk yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Vefa Umresi projemizle daha önce kutsal topraklara gitme imkânı bulamamış büyüklerimizin ve bu vatan için fedakârlık gösteren kahraman gazilerimizin umre hayallerini gerçekleştirmelerine vesile oluyoruz. Onların Kâbe-i Muazzama’yı görmelerine, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) mescidinde dua etmelerine ve bu mübarek atmosferi yaşamalarına vesile olmak bizler için büyük bir mutluluk” diye konuştu.

“DUALARINDA KONYA’MIZI VE MİLLETİMİZİ DE ANDILAR”

“Vefa Umresi”nin büyüklerimize duyulan saygı ve minnetin bir ifadesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “9 gün boyunca Mekke ve Medine’de ibadetlerini yerine getiren, kutsal mekânları ziyaret eden hemşehrilerimiz elhamdüllilah güzel hatıralarla Konya’mıza döndü. Bu kutsal yolculuğun manevi yoğunluğunda dualarında Konya’mızı ve milletimizi de andılar. Rabbim ibadetlerini kabul, dualarını makbul eylesin. Bu mübarek yolculuğun hayatlarına huzur ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

UMRECİLER HAVAALANINDA YAKINLARI TARAFINDAN SEVİNÇLE KARŞILANDI

Kutsal topraklardaki ibadet ve ziyaretlerinin ardından sabah saatlerinde Konya’ya dönen umreciler, havalimanında yakınları tarafından sevinç ve özlemle karşılandı.

Umreciler ile aileleri arasında yaşanan kavuşma anlarında duygu dolu görüntüler ortaya çıktı. Yakınlarına sarılarak hasret gideren vatandaşlar, kutsal topraklarda yaşadıkları manevi atmosferi sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Kutsal toprakları görmenin mutluluğunu yaşayan büyüklerimiz de kendilerine böyle anlamlı bir imkanı sunduğu için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a yürekten teşekkür ettiklerini söyledi.

KUTSAL TOPRAKLARIN MANEVİ HAZZIYLA 9 GÜN GEÇİRDİLER

Konyalı umreciler, 9 günlük yolculuğun ilk 6 gününde Mekke’de Kâbe-i Muazzama’yı ziyaret ederek umre ibadetlerini yerine getirdi. Ardından Medine’ye geçen ve burada da 3 gün kalan kafile, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevî başta olmak üzere kutsal mekânları ziyaret ederek, ibadet ve dualarla dolu günler geçirdi.

VEFA UMRESİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Vefa Umresi” projesi kapsamında, her ay kurayla belirlenen 160 kişilik bir kafile kutsal topraklara gönderiliyor. Böylece hayatlarının önemli bir döneminde umre hasreti taşıyan vatandaşlara, ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirme imkânı sunuluyor.